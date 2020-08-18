晚間經過墳墓！夜校妹「腰痠7天像揹一個人」：完了　老師溝通半小時

▲原PO表示，當天經過墳墓，聽到一聲很尖銳的女生尖叫聲。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享大學就讀夜校時，有天下課回家經過墳墓，事後好像揹了一個人、腰痠了整整7天，連男友按摩都沒用。她因此去給廟裡的老師看看，聽到老師的開示後，「我晚上都盡量不要經過墳墓，我都盡力多繞一點路。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，讀夜校時天天都要通勤，晚間9時下課，回到家都快10、11時，但回家的路線都不一樣；以往在岔路口會轉左邊回家，有天不知道為什麼要轉右邊經過墳墓，心想應該沒事。

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原PO表示，騎著騎著突聽到一聲很尖銳的女生尖叫聲，停下來回頭看，在想是誰在叫，「完了！整整7天，腰痠得要命…整個人感覺好像病得很嚴重似的，就感覺我身上好像揹一個人，很重的感覺。」

▼有網友留言，晚上還是別亂跑，尤其是很陰的地方。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO指出，那時的男朋友嘗試按摩和看醫生都沒用，剛好男友的爸媽跟他說，不然帶她去廟裡給老師看看，「當老師看到我時，叫我拿一杯水給他，他不斷是在跟祂做溝通。」

「那時我真的聽不懂在說什麼」，原PO回憶，過了30分鐘後就去燒金紙，當時腰不再痠了，氣色和整個人感覺都回魂了，「原來是一個老人家需要揹著走。」她說，老師叮嚀晚上不管聽到什麼，記得都不要回頭，「也因為這樣，我晚上都盡量不要經過墳墓，我都盡力多繞一點路。」

原PO回應網友的問題說，那天有股力量要她右轉。有人留言，「除非是不信邪，不然晚上還是別亂跑，尤其是很陰的地方」；原PO回，「真的，所以我都不走墳墓的。」