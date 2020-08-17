關聖帝君聖誕這天！妻開刀7小時　他「聽到聲音」：祢一直在幫她

▲原PO感謝關聖帝君。圖為行天宮「恩主公」。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

「感謝祢！一直照顧我的帝君！更感謝祢！願意愛屋及烏，為我守護我最摯愛的女人。」一名網友分享妻子經歷7小時的開刀手術很順利，結束後在醫院附近的關聖帝君廟，也正好湊巧開始施放煙火，「那當下，我知道這次妻子的大手術過程中，祢一直有在幫助她對嗎？」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，前陣子妻子在工作時莫名暈倒送急診，後來不斷檢查，隨著每一次的不同檢驗與化驗報告出爐，他的心裡總是更加忐忑不安。

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原PO表示，這種病情未明就安排推進手術室的情況下，的確隨著手術的過程，讓人感到每一分一秒都是極度煎熬；然而，在妻子住院開刀的前二晚，友人家中供奉的關聖帝君竟主動想要來家裡看她。

「那一晚，我要她坐在帝君的神像前好好讓祂看看。」原PO指出，當時從帝君的表情中，看到祂充滿不確定的眼神與說不出的不確定感；當天下午2時進手術房，一直到傍晚5時半，主治醫師才透過手術室的廣播召喚他們家屬前去。

▼原PO妻子的兩次手術十分順利。（示意圖／翻攝PIXABABY免費圖庫）

主治醫生對原PO說，「病人這顆囊腫，我們已經決定開刀取下，但在這顆囊腫後頭，還必須會勘另一個部門的專業醫生，評估是否需要再開第二刀。」於是，手術仍持續進行，一直到晚上大約9時，終於再度呼喚家屬前往手術室。

原PO表示，主治醫師說「恭喜你們，病人的開刀很順利，她裡面所有不好的囊腫或病灶，我們全都清理乾淨了」；同時間，在醫院附近的帝君廟也正好湊巧開始施放煙火，「那當下，我知道這次妻子的大手術過程中，祢一直有在幫助她對嗎？」

原PO提到，而選在農曆6月24日關聖帝君聖誕這天開刀，其實也是由院方所主導，「但冥冥之中，車友家中的帝君，與那被告知手術成功的第一時間所聽到的煙火聲，這一切相信一定是有所關聯的！感謝祢！一直照顧我的帝君！更感謝祢！願意愛屋及烏，為我守護我最摯愛的女人。」

對此，有網友說，「我相信帝君的確有幫忙夫人度過難關，不過我想你更應該感謝醫生！哈哈。」原PO，「有哦！只是這是在靈異（公社），我就沒將那兩位直腸科、婦產科權威醫生的開刀過程與內心感謝寫出來囉。」