　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

多維TW／大陸也有個「台聯」：北京對台工作代言人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海市台聯會長、中共十九大代表盧麗安。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市台聯會長、中共十九大代表盧麗安。（圖／本報資料照）

圖、文／多維TW  李虎門

以一句閩南語「愛台灣，當然也可以愛大陸」，讓上海市台聯會會長盧麗安的身份成為兩岸鎂光燈焦點。2017年10月，盧麗安在中共十九大會場的「黨代表通道」接受訪問時，還有這樣的告白：「生長在寶島台灣，我以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲。」

大陸涉台組織數目多且繁雜，但有一遍佈全大陸、服務對象更廣泛，而眾人時常不知其廬山真面目的半官方單位，即盧麗安身份的所屬機關——「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱全國台聯）。

中央OK 浙江先行

若要論及「台企聯」與「全國台聯」組織成員差異，或可直接使用有無「中華民國」戶籍作為判斷。「台企聯」屬於在台灣土生土長的台商、台幹所組成的民間社團組織；至於「全國台聯」，若借用台灣社會語境的「外省後代」，他們就是在大陸生活的「台灣後代」。例如現在身兼全國台聯副會長的盧麗安，其中華民國戶籍已於2017年被台灣官方註銷。

至於全國台聯在大陸的誕生，得從兩岸近代史談起。1945年台灣光復前後，有不少「心向祖國」的台灣人，也有赴大陸升學的台灣青年，在這段時間陸續「西進」，在當地落地生根。

然而，由於台灣身份的特殊性，在中共建政初期，一些台灣人也被迫捲進了政治運動之中。不過，到了鄧小平主政時期，推動改革開放，同時對台政策也隨之調整，從「一定把五星旗插進台灣省」的調性，改弦更張為「和平解放」、務實的「祖國統一」策略。至於如何具體讓台灣民眾瞭解北京善意？就如《孫子兵法》所云：「知己知彼百戰不殆」。

此刻，在陸台籍人士成了北京對台政策的最佳代言人，更是中共對台懷柔的首批對象。中共先是「復甦」建政初期與台灣相關的民主黨派，像是中國國民黨革命委員會（民革）、台灣民主自治同盟（台盟）等統戰功能。隨後，在1979年的《告台灣同胞書》精神號召下，開始有了「台灣同胞聯誼會」這類半官方組織的初步規劃。

1980年6月，浙江省委統戰部推出了一份《關於成立浙江省台灣同胞聯誼會的通知》文件，內容指浙江省台灣同胞聯誼會（簡稱浙江省台聯）將在浙江省統戰部門指導下成立，並交由1955年自日本「海歸」回大陸的台籍人士賴中和擔任籌備小組組長。

同年11月，浙江省的籌備小組第一次代表會議在杭州市召開，會議除了宣佈正式成立浙江省台聯會，原籌備組長賴中和也被遴選為省台聯主任。但值得留意的是，會議也提出：「在十年浩劫中，不少台胞受到林彪、江青反革命集團的打擊迫害。粉碎『四人幫』以後，黨中央撥亂反正，重申了對台胞『一視同仁，不得歧視』的政策」；同時，也聲明浙江省台聯是浙江省人民政治協商會議組成單位之一。

「和平統戰」催生全國台聯

事實上，在浙江省台聯成立之後，專屬大陸全國性質的台聯並未順勢而生。直至1981年4月，住在福建省的台灣人也在福州市成立第二個省級台聯組織「福建省台灣同胞聯誼會」，中共中央才有了明確指示。

據史料顯示，時任中共對台工作領導小組組長鄧穎超，自上任以來，為解決兩岸長期的隔絕狀況，相當積極且大力支持成立類似「同鄉會」聯誼性質的全國組織。鄧穎超認為，「同台胞溝通，才能增進海峽兩岸同胞的相互瞭解」，也就是運用細水長流的辦法，最終營造匯成江河大海之圖景。

1981年7月，鄧穎超特別抽調出生於台灣台中，且曾擔任毛澤東、周恩來等中共領導人的日文翻譯——林麗韞擔任全國台聯籌備小組組長。同年9月，中共召開全國台聯籌備委員會第一次會議，並發出《關於落實居住在祖國大陸台灣同胞政策的指示》的38號文件，強調「黨對住在祖國大陸台灣同胞的基本政策：一視同仁，並在各方面優先照顧」。此外，也明確表示有必要利用居住大陸的台胞的影響力，加緊對台進行「和平」統戰。

1981年12月，來自大陸各省市、自治區的一百多名台籍代表在北京舉行第一次「全國台灣同胞代表會議」，會中通過組織章程草案正式宣告「中華全國台灣同胞聯誼會」成立以及任務目標，並推舉林麗韞為全國台聯理事會會長（此後大陸各地台聯組織領導職改為理事會會長），寄望「全國台聯」推展兩岸交流，重新認識彼此。

衡量成效 不能只憑數字

事實上，全國台聯和其地方組織的成立宗旨，旁人大多會聚焦於中共對在陸台人、台灣本地民眾，以及海外台人的「統戰」任務。其實這樣的理解，也難以完整拼湊出全國台聯成立之初的面貌與目的。

而全國台聯初期主要工作，是特別處理一些在陸台人的「冤假錯案」，為過去遭錯誤批判而被下放的台灣人平反，抑或為這群台人爭取相關福祉。比如，在陸台人由於政治因素，其後代在求學上有所困難，全國台聯為此爭取到不少教育經費，如設立「青年台胞大專班」、「台灣幹部訓練班」等課程。爾後，這群接受教育的幹部，也都順勢成為全國台聯及地方組織的工作主力。

但隨著在陸台人的生活品質提升、台灣民眾赴陸人數擴大，全國台聯乃至地方的工作重心已轉向兩岸交流。像是著名的「海峽兩岸關係學術研討會」（三台會）就是由全國台聯引領主辦，通常在每年7月舉行，不僅是大陸涉台圈的「老品牌」活動，也是觀察大陸對台政策動向一扇窗。

當然，全國台聯著名的活動不僅於此，還有自1984年開辦迄今的台胞青年夏令營、冬令營、海峽兩岸學生交流團、台灣傑出青年赴陸參訪團等，每年平均交流人數達千人以上，甚至還透過旗下《台聲》雜誌舉辦兩岸青年徵文比賽。

然而，以台灣目前與日俱增的「反中」意志看來，類似全國台聯的大陸涉台組織，其執行成效恐怕已不如過往。當然，不可否認，近40年來，全國台聯的相關作為，一直奉行加強消除兩岸歧異、服務台人的宗旨，但全國台聯創始推手的鄧穎超曾強調：「對台工作的政治性、政策性、策略性、時間性都很強，要見縫插針，要插得有效果，也不要插出血了。」顯然，這般精神似乎逐漸背道而馳，尤其可以觀察中共對台單位的績效指標，處處以「數字」為圭臬，認為交流次數、福利多寡等，就能直線性簡化強調是兩岸融合參考指標，卻忘了人心是無法用數字衡量的。這也使得包括諸如全國台聯這般龐大且細化的涉台組織，也在兩岸風雲變化之下，對台工作遇到瓶頸。

平心而論，人心如浮雲，來去難以掌握。不過擺在眼前的事實是，兩岸經貿依存、交流儘管越趨緊密，但也因為兩岸政治對立氛圍，使得台人的政治態度或者國族認同成為關注的「問題」，且此問題更因為兩岸人員流動在「規模」與「數量」上擴增的趨勢而更形尖銳。那麼，處在其中的全國台聯，如何掌握對台工作的節奏，將考驗著包含全國台聯在內的涉台組織。

ET快訊
小嫻熱戀金剛！緋聞男星一聽...曝相識10年關係
快訊／台北捷運驚傳「大媽怒打警察」　當場被逮捕
快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商最新回應
金剛交往小嫻...梁云菲黑底白字曝心中委屈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女高中生打掃教室昏倒！救護車送醫一半「開到殯儀館」　母聽原因氣炸

多維TW／大陸也有個「台聯」：北京對台工作代言人

瀋陽小學大樓突坍塌...驚見「中空大洞」　陸網友氣炸：嚴查豆腐渣工程

趙立堅：美國越打壓華為　越證明這些中國企業成功

玩轉海青節／兩岸景點大PK！　體驗「蛋居」..網友：好像哈比人生活

24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

剛考上名校！她噩夢開始了…「上下失守」絕望跳樓亡　母親2年後淚PO真相

武漢上千人「0距離開趴」！泳池肉擠肉…狂歡照瘋傳震驚外媒　

稱美國對香港制裁「完全不合理」　林鄭月娥要向世貿提出申訴！

影／海南「小明」專案回台　癌母接機不能抱抱：回家的路好苦

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

女高中生打掃教室昏倒！救護車送醫一半「開到殯儀館」　母聽原因氣炸

多維TW／大陸也有個「台聯」：北京對台工作代言人

瀋陽小學大樓突坍塌...驚見「中空大洞」　陸網友氣炸：嚴查豆腐渣工程

趙立堅：美國越打壓華為　越證明這些中國企業成功

玩轉海青節／兩岸景點大PK！　體驗「蛋居」..網友：好像哈比人生活

24歲前空姐忘情交纏飛行員！「高清0碼照」3年後成陪睡籌碼…苦主現身曝慘況

剛考上名校！她噩夢開始了…「上下失守」絕望跳樓亡　母親2年後淚PO真相

武漢上千人「0距離開趴」！泳池肉擠肉…狂歡照瘋傳震驚外媒　

稱美國對香港制裁「完全不合理」　林鄭月娥要向世貿提出申訴！

影／海南「小明」專案回台　癌母接機不能抱抱：回家的路好苦

日職／王柏融升一軍首戰全場板凳　賽前帶領喊聲火腿奪勝

新型冠狀病毒「突變」…傳染性強化　專家卻說：可能是好事

《爸爸去哪兒》男星「KTV壁咚正妹」才剛道歉！　又爆親暱摟腰照…老婆狀態掀議

《可不可以》藏超多大咖！　導演曝選角內幕「躲IG偷偷觀察一年」

兩個月激省500元！達人授「4節電妙招」電費砍一半　冷氣狂吹也不怕

一般旅館收檢疫旅客中央地方不同調　指揮中心：家裡可以旅館「沒道理不行」

CL曝光GD私照為歐巴慶生！親姐出賣弟弟公布「平頭造型」

北市防疫旅館、安心旅宿「不混居」　盼中央持續補助每晚1200元

抗癌重生娶粉絲當台灣女婿！　53歲林立洋結婚1年「申請三倍券」近況曝光

水中突冒一顆頭！「花花一條」馬桶內鑽出…吐舌扭動　220萬人看傻

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

大陸熱門新聞

「鐵建集團」董事長驚傳墜樓身亡

前大胃王爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍

一家3口烤蛋糕　聞2小時全中毒

剛考上名校她噩夢開始了…上下失守跳樓亡！

24歲前空姐忘情交纏飛行員！高清0碼照成陪睡籌碼

保溫杯泡紅棗！OL擰開眼球炸成血糊糊

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

女員工PO圖全是老闆！傳完33條簡訊倒在他車旁亡

弟弟在哥哥死刑前兩天「自首」　自稱是真正殺人兇手

電梯滿是血！18歲少年砍死8歲童

蛇咬一口！男詭抽出「黏稠牛奶血」

老翁被「天外飛貓」擊暈！愛犬暖心護主

武漢上千人0距離泳池開趴！狂歡照瘋傳震驚外媒

陸新冠滅活疫苗12月底上市！價格曝

更多熱門

相關新聞

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

先說結論，民進黨正一步步走向日本自民黨的窠臼，卻不自知。 前民進黨秘書長羅文嘉於7月下旬接受媒體專訪，從黨內的派系問題檢討到政媒關係，喟嘆民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。

台灣正成為美國抗中的「衝組」

台灣正成為美國抗中的「衝組」

閉館逐使：中美危機或契機？

閉館逐使：中美危機或契機？

多維TW／厲害了，哪個中國

多維TW／厲害了，哪個中國

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

多維TW／別只顧著笑國民黨笨

關鍵字：

多維TW上海市台聯會盧麗安

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面