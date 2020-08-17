嗆殺高政府官員！台南50歲男子辯憂鬱症「整天在家亂寫」　落網下場曝光

▲網友嗆殺高市府官員，17日被警方帶回法辦。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長補選前天落幕，陳其邁以67萬票順利當選，但事後卻傳出有網友揚言要以重型武器攻擊高雄市政府，甚至放話要殺高市府官員。消息傳出後，高市警方透過IP位址，查出是台南市50歲的李姓男子涉案，今（17）日依恐嚇公眾罪帶回法辦。

民進黨桃園市議員王浩宇爆料稱，「李眉蓁敗選後，韓粉質疑作票、揚言革命、殺高市府官員」。一名暱稱「送行者isis」的網友在群組表示，「其實如果我們有召集一萬人，都有持重型武器、衝鋒槍、火箭筒，就可以直攻高雄市政府，民進黨肯定會害怕」、「我第一個不怕死，可以做前鋒，至於如何安排，就看你們高雄人。」他決定報請警方介入調查。

消息一出，高雄市刑大16日晚間就表示已經根據IP位置進行追查，初步鎖定特定對象，17日就到台南逮人。《東森新聞》報導，落網的50歲李男長期失業，聲稱選舉和他沒有關係，也沒有不滿民進黨，只說自己有憂鬱症，「我整天在家亂寫」，但卻不知道已經涉及恐嚇。

事實上，陳其邁知情後也指出，選舉過程雖有不同意見，但選舉已過，應該重拾信任、團結開始，他說：「包含李眉蓁吳益政及我三人都很期待市政重新啟動，過激言論沒有必要，若是有涉及刑事犯罪，希望警方加速偵辦，遏止暴力。」

至於是否擔心，會不會想升級維安，陳其邁也說：「不會不會！維持日常工作，選舉已經結束，呼籲大家應該冷靜下來，因為選舉是一時的，國家的長遠不管任何黨派，大家都應該共同攜手合作。」

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