不敢離開家「想帶媽媽住宿舍」又怕室友覺得怪！　準男大生坦言：有戀母情結

▲男大生聲稱校方獲准他帶媽媽一起住。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

各大學9月即將開學，有些新生已經在安排住宿事宜，有一名男大生怕自己不習慣住外面，打算「帶媽媽一起到學校宿舍住宿」，目前已經和學校確認過，校方同意帶媽媽來住，但他擔心室友們會覺得反感或不自在。

這名男大生在Dcard表示，剩下不到1個月他就要開學南下住宿，由於以前沒有獨自外宿過，加上學校位在郊區，媽媽不放心他一個人跑到外縣市，「因為我自己也很怕生，不會料理自己的生活瑣事」，更怕與室友處不來，種種因素考量之下，最後決定帶媽媽一起去住宿舍，也已經獲得學校同意，「但是我怕住宿時，室友會覺得我很奇怪。」

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▲沒獨自生活過不敢住外面。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



他解釋，有想過和媽媽在學校附近找租屋處，但學校地點偏僻，附近沒有公寓出租，唯一辦法就是帶媽媽一起住學校宿舍。他也在留言中提到，「因為有戀母情結，一直不太敢離開家」，光想到要自己一個人住在陌生地方就很不安。

文章一出就引起廣大討論，網友紛紛建議，「你不可能一輩子都跟家人住啊，已經大學了自己學著獨立ㄅ（吧）」、「感覺你的室友會不太方便吧…而且你住男宿耶，媽媽也一起住，不就等於在一個都是男生的地方生活」、「請學習獨立，總不可能出社會後讓你媽陪你去公司面試。」不過，很多人懷疑這篇文章只是創作文，「哪個學校會說可以，編造的吧，光是考量宿舍同學就一定會駁回，學校也不差一個學生」、「越看回覆越覺得你是反串」。