　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不敢離開家「想帶媽媽住宿舍」又怕室友覺得怪！　準男大生坦言：有戀母情結

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼宿舍。（圖／免費圖庫pixabay）

▲男大生聲稱校方獲准他帶媽媽一起住。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

各大學9月即將開學，有些新生已經在安排住宿事宜，有一名男大生怕自己不習慣住外面，打算「帶媽媽一起到學校宿舍住宿」，目前已經和學校確認過，校方同意帶媽媽來住，但他擔心室友們會覺得反感或不自在。

這名男大生在Dcard表示，剩下不到1個月他就要開學南下住宿，由於以前沒有獨自外宿過，加上學校位在郊區，媽媽不放心他一個人跑到外縣市，「因為我自己也很怕生，不會料理自己的生活瑣事」，更怕與室友處不來，種種因素考量之下，最後決定帶媽媽一起去住宿舍，也已經獲得學校同意，「但是我怕住宿時，室友會覺得我很奇怪。」

請繼續往下閱讀...

▲▼胖,宅男,肥胖,懊悔,減肥。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲沒獨自生活過不敢住外面。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

他解釋，有想過和媽媽在學校附近找租屋處，但學校地點偏僻，附近沒有公寓出租，唯一辦法就是帶媽媽一起住學校宿舍。他也在留言中提到，「因為有戀母情結，一直不太敢離開家」，光想到要自己一個人住在陌生地方就很不安。

文章一出就引起廣大討論，網友紛紛建議，「你不可能一輩子都跟家人住啊，已經大學了自己學著獨立ㄅ（吧）」、「感覺你的室友會不太方便吧…而且你住男宿耶，媽媽也一起住，不就等於在一個都是男生的地方生活」、「請學習獨立，總不可能出社會後讓你媽陪你去公司面試。」不過，很多人懷疑這篇文章只是創作文，「哪個學校會說可以，編造的吧，光是考量宿舍同學就一定會駁回，學校也不差一個學生」、「越看回覆越覺得你是反串」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
婚宴待付款不見！　新秘、助理被「脫光檢查」
逃獄畫面曝光！台南優良受刑人衝撞警察　前妻「開車接應」落網
快訊／剛被爆料吐血...安倍晉三今緊急就醫！
韓瑜脫光「舌吻交纏」洗鴛鴦浴！　大尺度激情2分鐘…網看傻
洗腎人口年增2000人！　吃這些食物保腎臟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃卜蜂長大！他一查「是泰國公司」非本土企業　驚呆台灣人：明明超有台味

關聖帝君聖誕這天！妻開刀7小時　他「聽到聲音」：祢一直在幫她

不敢離開家「想帶媽媽住宿舍」又怕室友覺得怪！　準男大生坦言：有戀母情結

快訊／低壓水氣灌2縣市大雨特報　鄭明典示警：這波雨區變化會很快

豬友們把握升遷機會！12生肖「鬼月」運勢曝…屬蛇一掃上月陰霾

TSO北市交長號首席爆論文抄襲　台師大：情節重大撤銷學位

要求「免費」跑7-11幫買菸！外送員傻眼拒絕　他氣炸給負評：為啥你不能？

飼主放牧！新北河濱水牛趴趴走嚇到民眾　市府將拍賣「1頭1.5萬起」

「無花果」颱風可能生成！影響台灣時間曝光　午後大雷雨恐下一整周

小琉球遊客「玩殺海膽」！當球互丟、拿石頭敲死　當地人氣炸

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

吃卜蜂長大！他一查「是泰國公司」非本土企業　驚呆台灣人：明明超有台味

關聖帝君聖誕這天！妻開刀7小時　他「聽到聲音」：祢一直在幫她

不敢離開家「想帶媽媽住宿舍」又怕室友覺得怪！　準男大生坦言：有戀母情結

快訊／低壓水氣灌2縣市大雨特報　鄭明典示警：這波雨區變化會很快

豬友們把握升遷機會！12生肖「鬼月」運勢曝…屬蛇一掃上月陰霾

TSO北市交長號首席爆論文抄襲　台師大：情節重大撤銷學位

要求「免費」跑7-11幫買菸！外送員傻眼拒絕　他氣炸給負評：為啥你不能？

飼主放牧！新北河濱水牛趴趴走嚇到民眾　市府將拍賣「1頭1.5萬起」

「無花果」颱風可能生成！影響台灣時間曝光　午後大雷雨恐下一整周

小琉球遊客「玩殺海膽」！當球互丟、拿石頭敲死　當地人氣炸

長髮正妹脫光逛名校！大白天「三點全露」學生看傻...4分鐘影片網瘋傳

8+9「有錢」打扮蝦趴！愛開名車卻不買好房　網歪樓點1關鍵：要好變現

一秒變有房有車人生勝利組！小資族狂賞屋搶百萬購屋金　代銷龍頭加碼送賓士

蔡壁如遭同黨批「多管閒事、越俎代庖」　吳益政緩頰：她盡心盡力！

奧圖維沒作弊不會打了？　打擊率不到2成自請調降棒次

重新擦亮25年的金字招牌　《仙劍-宿命》手遊一上線就奪冠

白俄羅斯示威延燒「20萬人怒吼總統下台」　俄國表態願提供軍事援助

美式餐桌代表食物　Amelie’s Bagel製程大公開　揭開貝果經典長銷的秘訣

特殊色口罩連7天開賣！愛買水湳店8/18試營限定　首日中衛夢幻色「月河晨曦」登場

買一送一！晶華栢麗廳推「七夕晚晚餐」　看完大稻埕煙火再來吃

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

生活熱門新聞

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

30噸垃圾塞爆民宅　臭20年逼瘋鄰

小琉球遊客殘殺海膽　拿石頭敲死

澎湖海膽6片賣300元！老闆見評論喊告

要外送員免費幫買菸！被拒氣炸給負評

竹北「明晚10點送肉粽」路線曝光

大雷雨恐下一整周！　午後對流熱區曝

外送員不送上樓「摔爛披薩」！網揪疑點：盒子沒事？

更多熱門

相關新聞

花蓮「將軍府」整修　金額1.6億歷年規模最大

花蓮「將軍府」整修　金額1.6億歷年規模最大

為促進民眾了解文化資產保存觀念與花蓮歷史文化背景，花蓮縣政府規劃「花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群建築」修復暨環境美化工程，13日舉行開工典禮，縣長徐榛蔚在文化局長江躍辰的陪同下，與貴賓們一起進行敲瓦儀式，象徵開工大吉，期盼完工後與鄉親們共同見證花蓮市重要文化資產之啟用時刻。

大學生網路交友欲買6萬點數　潮警及時阻止被騙

大學生網路交友欲買6萬點數　潮警及時阻止被騙

台灣學生計算機年會疫情中舉行

台灣學生計算機年會疫情中舉行

獨睡工廠宿舍「半夜有人打撞球」恐怖內幕曝光

獨睡工廠宿舍「半夜有人打撞球」恐怖內幕曝光

高鐵大學生5折列車　增開14班

高鐵大學生5折列車　增開14班

關鍵字：

宿舍戀母情結大學生

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

韓粉繼續罷免！最危險的反而是她

更多

最夯影音

更多
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面