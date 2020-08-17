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變速球王涉賭被逼離開投手丘　諷刺！檢察官「自己被關到現在」

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2005年職棒再爆假球案，何紀賢遭檢方約談、交保後隨即遭球團發聲明「永不錄用」。（圖／報系資料照）

▲2005年職棒再爆假球案，何紀賢遭檢方約談、交保後隨即遭球團發聲明「永不錄用」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

前中華職棒球星何紀賢曾以「變速球」叱吒球場，甚至有球迷幫他「特殊握球法」取名為「五爪金龍」。2005年間，他在生涯頂峰時遭辦職棒簽賭案的檢察官徐維嶽約談、交保，就此遭球團「永不錄用」。15年後，司法早已還何一個清白，判他無罪，但徐維嶽自己卻反因貪瀆等罪遭判重刑，還在牢裡。

今年已44歲的何紀賢，1999年以潛力新秀之姿被當年的「和信鯨」網羅，2001年轉至「興農牛」，但2005年8月，當時仍任檢察官的徐維嶽偵辦一起職棒簽賭案，約談了近10名球員，其中名氣最大的，就是擁有「極品變速球」的興農牛當家左投何紀賢。

何紀賢在職棒圈以「極品變速球」成名，卻在顛峰時因為牽涉假球案，被迫永遠退出棒球圈。（圖／報系資料照）

▲何紀賢在職棒圈以「極品變速球」成名，卻在顛峰時因為牽涉假球案，被迫永遠退出棒球圈。

何當時正值生涯顛峰，且才剛在前一季總冠軍戰中「燃燒手臂」，連續4場出賽，不是中繼守城池，就是先發奪勝投，不僅幫興農球團拿下隊史首冠，勞苦功高也讓他得到「天天賢」外號，但是「連這樣認真的球員都打假球？」當然引發球迷不少熱議。

他後來以10萬元交保，球團卻立即發聲明將其開除。官司纏訟3年後，台中地院以「罪證不足」判何紀賢無罪，反倒是當年辦他的檢察官徐維嶽，不久後自己就因涉貪瀆、濫權等罪遭起訴、判刑，歷審後，2013年最高院維持台南高分院更一審見解，判徐20年有期徒刑定讞，至今仍在獄中服刑。

曾和陳偉殷在二OO二年洲際盃同批中華隊戰袍，何紀賢在那次的對戰韓國先發獲得勝投。（圖／翻攝自臉書）

▲曾和陳偉殷在二OO二年洲際盃同批中華隊戰袍，何紀賢在那次的對戰韓國先發獲得勝投。

雖然司法最後還了何紀賢清白，但無法彌補他被毀掉的人生，「出事情」那一年他才29歲，手上的四縫線白球就硬生生被「沒收」，再也無法以華麗軌跡三振打者。

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