瘋電影／北海小英雄　以智取勝的小威

文／賴賴

瘋言瘋語：

1974年日本與德國共同製作的卡通影片，當時在台灣電視上便可觀賞，和現在的電影版相比，除了內含相同，就影像製作和視覺豐富，電影美術肯定是比過去要加分許多，而單就劇本力而言，小學生觀賞娛樂價值高，坐在隔壁的小朋友樂呵呵的很開心，是暑假非常適合小學生的休閒娛樂。

小威是五六年級家喻戶曉的卡通人物，他所代表的是智慧，而父親則象徵勇氣與強壯，在當時電腦科技電訊都不如現在發達時，這部電影有著很強大的意識啟發作用，所有的困難都要用方法而不是蠻力，而電影除了保有原著結構以外，加上漫威漫畫中的雷神索爾和北歐神話中的惡作劇之神洛基，在結局時有著大反轉，這部分是有驚喜的。

小威的魅力仍在，這部卡通就是古典日式北歐風味，很適合小學生觀賞。

片 名：北海小英雄

英文片名：Vic Viking

類 型：動畫、冒險

上映日期：2020-07-31

片 長：01時22分

導 演：艾瑞克卡滋(Éric Cazes)

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：華映

劇情大綱



在層層冰封的維京群島中有一個布蘭村，住著一群維京海盜，他們個性單純熱情，但有勇無謀，靠著村長，也是海盜船船長哈維帶著大家賺錢謀生。



哈維的兒子小威一心嚮往登上父親的維京船，沿著北歐海岸展開刺激的冒險，但哈維不確定兒子是否有本事成為一名真正的維京戰士。當哈維從多年的死對頭屎凡那裡偷來一支神祕的寶劍，他們發現寶劍擁有神奇的力量，竟然能點物成金，哈維和村民興奮過頭，胡亂使用，竟誤將小威的母親變成了一座黃金雕像。



為了解除魔咒救回母親，小威和琪琪偷偷溜上船，與父親一同踏上前往神奇的洛基峽灣，在這場充滿驚奇和危險的旅程中，小威不會錯過機會向他父親證明，他確實有本領成為真正的維京海盜。



本故事並結合北歐神話，與雷神索爾驚喜相遇，是本片一大驚喜與賣點。

▲船長老爸是維京勇士者，擅長航海。

▲電影視覺大多在海上相當壯觀。

▲一直出色的新來的射箭冠軍，原來是另有來頭。

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