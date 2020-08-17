德國萊茵金屬推「奧瑞岡Skyranger35」　擊落無人機+直升機

▲在2016年的歐洲防務展中，德國萊茵金屬公司即首度公開推出了KF-31型（3 6人版）的山貓步兵戰車。

（圖／軍武作家黃竣民攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）公佈一則影片，內容是「新型移動地面防空載具『奧瑞岡Skyranger35』」的實體運作影片。Skyranger 35是一種全新的防空系統，可以快速的在範圍內與空中目標相對，也可擊落無人機和低空飛行的飛機。

綜合外媒報導，Skyranger35配備了最先進的搜索和監視傳感器，可提供360度空中和地面監視及準確的火控數據。內置的35毫米奧瑞岡轉輪式機炮，提供強大的火力和精確度，搭配AHEAD空爆彈藥，可有效對應空中目標。

據報導，Skyranger35最主要的設計是針對短距離的移動式地面防空，可以擊落火箭彈和迫擊砲彈，也可以擊落無人駕駛的空中系統，包括直升機、無人機，另外，還有低空飛行的飛機。

新型Oerlikon Skyranger Boxer的核心是防空模塊，配備奧瑞岡轉輪式機炮Mk3砲塔，該系統具有集成的傳感器，帶有X波段跟踪雷達、光電傳感器及電子戰組件，可以快速，自主的參與外部分配的目標；也可以處理2D和3D搜索雷達的目標數據。

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