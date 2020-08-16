快訊／高雄港墜海意外！計程車「2天前直衝落海」…車輛撈起運將失蹤中

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記者黃子倩、吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄港14日深夜10時許發生墜海事件！一名計程車司機受船員家屬委託，要將船員衣物載送到港，途中疑似因雨勢過大、視線不良直衝落海。事後台長因遲遲找不到人報案65歲陳姓運將失蹤。港警調閱監視器畫面才發現計程車落海，下午車輛已打撈起，但運將人卻無影無蹤，仍在搜救當中。

▲高雄港區發生墜海事件，救難人員獲報緊急打撈車輛，運將仍失蹤。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，一輛剛從外海返台的船隻「台塑10號」因需原船檢疫，因此家屬14日委託65歲陳姓計程車司機幫忙送衣服。事發當時陳姓運將載了2箱東西前往港口，孰料，疑似因為雨勢很大、視線不佳，車輛不慎落海。

船員遲遲沒拿到衣物於是通報台長，但台長撥打多通電話卻找不到人，當下以為運將已返家睡覺，直至15日發現運將仍無消無息，打開GPS定位才發現，車輛訊號停留在港邊，隨即報警處理。

▲▼高雄港監視器畫面拍下計程車落海瞬間（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

港警查看監視器畫面後發現，有計程車於55號碼頭落海，16日上午11時30分通報高雄港務消防隊，下午3時15分順利將計程車吊上岸，計程車被打撈起時，前擋風玻璃跟駕駛座的車窗都有被擊破的痕跡，駕駛座位安全帶鬆脫，車內無人受困，救難人員不排除司機已隨著水流漂出去，仍在持續搜救中。

據悉，司機僅與胞弟同住，目前車行與家屬正在等待打撈結果。透過監視器畫面可發現，開著車燈的計程車一路直直朝港口開去，不久後便墜落入海。整起事件詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

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