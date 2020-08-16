2022台北市長佈局？黃珊珊：心中沒有選票　才會有選票

▲黃珊珊 。（圖／商業處提供）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政以3萬8960票落敗，得票率僅4.06％，民眾黨對2022、2024的佈局，備受關注。北市副市長黃珊珊被視為市長柯文哲的接班人，黃珊珊16日出席活動時，被問及有沒有評估2022選情？黃珊珊回應，「心中沒有選票，才會有選票」。

高雄選舉結果出爐，民眾黨選情不如預期，對於自身選情有沒有評估？黃珊珊回應，「心中沒有選票，才會有選票」，每天去想著選舉，不做事情是沒有用，相信台北市民的選擇跟眼光，有機會就最好，相信人民是會給你機會的。至於已經佈局2022？黃珊珊打太極說，2022該做的事情就要做好，不是為了選舉才做。

對於民進黨議員王浩宇在臉書發文，指自己看到的最新民調是蔣萬安 44%、吳怡農 31%、黃珊珊 7%，黃珊珊回應，「如果是王浩宇的，我就不回應」。

黃珊珊表示，她還是強調，「不要想選舉，才會有選票」，她自己現在是行政職，必須要把行政做好，每天算選票的話，「百姓是人不是票，不是用算的」，你要讓人家知道對城市的未來或願景，重點不在選舉。至於會批民眾黨戰袍？黃珊珊回應，時間還早吧，大家想太多了吧，不要想太多。