少龍師父下旨「我喜歡看」…要求當眾脫衣！女信徒遭猥褻：試著看A片讓自己習慣

圖、文／鏡週刊

2018年，徐浩城以「少龍」之名出唱片，歌曲放在YouTube和臉書粉絲團。丁文靜回憶，李美華要求仙女班成員按讚、留言，「如果沒做，就會被公布姓名出來，壓力很大，比寫作業還難。我們就東抄一句、西抄一句，寫『龍哥哥我愛你』『少龍我愛你』趕快交差，最晚留言的人還會被點名。」

丁文靜的夢魘才剛要開始。2017年她被師父召見二次，第一次被要求擁抱，她只覺得像長輩的關愛；第二次卻出乎意料，「我們見他要跪著，他講了一些話，突然把手伸到我胸口說：『我喜歡看。』他叫我把襯衫脫掉，親我乳房，我腦袋一片空白，師父怎會對信徒做這種要求？但我太害怕了，腦中他灌輸的觀念和正常社會的觀念在拉扯，我無法反抗，也怕反抗的話會影響到家人。」

召見擁抱性騷 威脅讓父母遭業報輪迴

事後徐浩城召集仙女班說，被師父召見是個人福報，不能跟家人父母講，若說出來會讓父母遭受輪迴、業報，「這讓我們很害怕，不希望家人受到有形或無形的傷害，所以會乖乖聽話。」猥褻的創傷讓她心神錯亂，她覺得男生很噁心，也覺得自己很骯髒。她把師父的《道德經》拿出來看，說服自己師父是孕育宇宙萬物的「道」，是大自然，把猥褻合理化；也上網看A片，試著讓自己習慣，「但我覺得太噁心了，那時我的思想很變態。」

律師沈靖家提醒，宗教詐騙分為騙財和騙色，在司法上都存在盲點。騙財只要講得越模糊，越無法定罪，像點光明燈能讓你前途光明，但光明的定義很模糊；騙色則是抓準信徒抱持犧牲奉獻的心態，起初不會去揭發，若用事後說詞來舉證，除非有大量被害人，不然司法很難介入。

二代信徒中也有對靈修充滿自覺的人，例如30歲的辛筱雯（化名）。她母親因屢次車禍，經朋友介紹進華興修行，「我媽生我時是高齡產婦，所以我從小身體不好，眩暈症很嚴重，手腳軟弱無力，我爸媽覺得我很麻煩，懶得帶我去看病，所以我相信修行，身體是靠打坐治好的。」

她出生於南部的普通家庭，父母有穩定職業，卻因爸爸常借錢給別人，導致家中負債，她是家中四個兄弟姊妹最小的一個，「我成長過程很無助，考試考不好、身體不好，家裡經濟狀況不好，爸媽也幫不了我。」全家只有她和父母去靈修，她認為「哥哥姊姊選擇的是比較物質的生活」。

後宮生活奢華 買名牌服飾穿給師父看

辛筱雯就讀台北知名私立大學，必須打工賺學費，「我把自己打扮得很漂亮，因為我覺得到台北不打扮自己，得不到工作機會，學校很多女生討厭我，但我也不想啊。」畢業後，她做過幾份工作，都不算順利，「我不像世俗女生會講很『昵』（台語：撒嬌）的話，在社會上交朋友，我會放真感情，講話直接；但這社會不是這樣，我們正直、有修行的人，在社會上很吃虧，得不到共鳴，很容易就進入太一公司。」

她進到太一公司，也走進了師父的後宮。她被安排和幾名年輕女信徒同住，「我們生活被集體看管，像在當兵，面紙要自己摺，一直擦地板，膝蓋還不能著地。」她又說：「他（徐浩城）身邊的5、6個女人，都喜歡奢華生活，每天買名牌，是Armani的VIP，也會鬥爭，幫他物色新的女性。她們帶我去買名牌衣服，一件破萬元，要穿回去給師父看，說我以後要跟師父共修；她們一天到晚出國玩，師父卻告訴我們要世界末日了，叫我們苦修。」

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