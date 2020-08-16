「自行車節極點漫遊」9/19開跑！衝台南一睹「台版撒哈拉」大啖海鮮

▲民眾可在9/19到台南七股騎車吃美食。（圖／記者黃聖閔攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，今年將率先啟動「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動，即將於9月19日、20日出發，共規劃兩大主題，包括西濱夕陽騎遊及探訪雲林小鎮秘境，另有兒童滑步車、在地美食與農特產品市集，到台南騎車一睹「台版撒哈拉沙漠」美景，並大吃新鮮海產。

觀光局表示，「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動，是以臺灣周邊美麗的海洋與東西南北4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動，吸引民眾前往旅遊，4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，也提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮。

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▲觀光局將明年訂為自行車旅遊年。（圖／記者蔡玟君攝）



觀光局指出，「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，即將在9月19日及9月20日熱血出發。活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林小鎮秘境兩大主題，還規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品市集，並贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款運動防風抗UV太陽眼鏡。

觀光局表示，自行車車友可於9月19日探訪台南七股，當地不僅有豐富的鹽業文化，還可以大啖新鮮美味在地海產，極西點國聖港燈塔私房秘境，宛如「台版撒哈拉沙漠」開闊景色的頂頭額沙洲，是台灣西岸少有的充滿異國特色地形，更是網美們狂推的打卡熱門景點。

▲自行車漫遊活動將於9/19、9/20開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

而9月20日的雲林濱海小鎮自行車慢遊活動，則是嚴選雲林縣四湖鄉及口湖鄉濱海景點，感受討海人的日常、魚塭、溼地、沿海風情，充分體驗雲林質樸漁村小鎮風貌與濃濃人情味，騎遊在三條崙黑森林自行車道，彷彿身歷德國黑森林的自然純淨之中。

觀光局表示，遊客還可於11月30日前跟著雲嘉南濱海國家風景區遊玩攻略，到達極西點與國聖港燈塔拍照打卡後，掃碼上傳到活動網頁(www.bao-ming.com)並填妥資料，就可獲得免費極西點國聖港燈塔到訪證書，是非常值得解鎖收藏的紀念禮物。