　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「自行車節極點漫遊」9/19開跑！衝台南一睹「台版撒哈拉」大啖海鮮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

七股鹽山,招財貓。（圖／記者黃聖閔攝）

▲民眾可在9/19到台南七股騎車吃美食。（圖／記者黃聖閔攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，今年將率先啟動「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動，即將於9月19日、20日出發，共規劃兩大主題，包括西濱夕陽騎遊及探訪雲林小鎮秘境，另有兒童滑步車、在地美食與農特產品市集，到台南騎車一睹「台版撒哈拉沙漠」美景，並大吃新鮮海產。

觀光局表示，「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動，是以臺灣周邊美麗的海洋與東西南北4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動，吸引民眾前往旅遊，4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，也提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮。

請繼續往下閱讀...

▲▼澎湖單車旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲觀光局將明年訂為自行車旅遊年。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局指出，「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，即將在9月19日及9月20日熱血出發。活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林小鎮秘境兩大主題，還規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品市集，並贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款運動防風抗UV太陽眼鏡。

觀光局表示，自行車車友可於9月19日探訪台南七股，當地不僅有豐富的鹽業文化，還可以大啖新鮮美味在地海產，極西點國聖港燈塔私房秘境，宛如「台版撒哈拉沙漠」開闊景色的頂頭額沙洲，是台灣西岸少有的充滿異國特色地形，更是網美們狂推的打卡熱門景點。

▲▼澎湖單車旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲自行車漫遊活動將於9/19、9/20開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

而9月20日的雲林濱海小鎮自行車慢遊活動，則是嚴選雲林縣四湖鄉及口湖鄉濱海景點，感受討海人的日常、魚塭、溼地、沿海風情，充分體驗雲林質樸漁村小鎮風貌與濃濃人情味，騎遊在三條崙黑森林自行車道，彷彿身歷德國黑森林的自然純淨之中。

觀光局表示，遊客還可於11月30日前跟著雲嘉南濱海國家風景區遊玩攻略，到達極西點與國聖港燈塔拍照打卡後，掃碼上傳到活動網頁(www.bao-ming.com)並填妥資料，就可獲得免費極西點國聖港燈塔到訪證書，是非常值得解鎖收藏的紀念禮物。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝
少龍師父「我喜歡看」要求當眾脫衣！女信徒：試著看A片讓自己習
iPhone掉海裡！1hr後被基隆潛水客撿到竟「還在錄影」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男騎士加完油！她見對方「優雅行為」吼：後面一群人在排隊啊　同業說話了

「自行車節極點漫遊」9/19開跑！衝台南一睹「台版撒哈拉」大啖海鮮

退休媽出遊「被當免費司機」！長輩團上車就睡…私下中傷：她還會看人載

補選後爆北返人潮　高鐵宣布：今再加開2班北上全車自由座列車

環團揭「水涼墊」毒塑膠做的！坐躺沾黏塑化劑...環境賀爾蒙暴露風險增加

半夜公墓驚見白衣女招手！當地人：那條路很恐怖，我嚇破膽三次　真相出爐

省錢不開冷氣？日媒爆超慘下場：比連開14小時「貴200倍」　

iPhone掉到大海！1hr後被潛水客撿到竟「還在錄影」　網笑翻：防水套哪家的

七夕約會「叫車時間」洩情侶秘密　隔日一早8點...搭車需求大增加

電費「暴漲10倍」破2萬！台電冷回：先繳清再+1800元申訴...正義哥直播開轟

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

男騎士加完油！她見對方「優雅行為」吼：後面一群人在排隊啊　同業說話了

「自行車節極點漫遊」9/19開跑！衝台南一睹「台版撒哈拉」大啖海鮮

退休媽出遊「被當免費司機」！長輩團上車就睡…私下中傷：她還會看人載

補選後爆北返人潮　高鐵宣布：今再加開2班北上全車自由座列車

環團揭「水涼墊」毒塑膠做的！坐躺沾黏塑化劑...環境賀爾蒙暴露風險增加

半夜公墓驚見白衣女招手！當地人：那條路很恐怖，我嚇破膽三次　真相出爐

省錢不開冷氣？日媒爆超慘下場：比連開14小時「貴200倍」　

iPhone掉到大海！1hr後被潛水客撿到竟「還在錄影」　網笑翻：防水套哪家的

七夕約會「叫車時間」洩情侶秘密　隔日一早8點...搭車需求大增加

電費「暴漲10倍」破2萬！台電冷回：先繳清再+1800元申訴...正義哥直播開轟

歐冠／拜仁奪冠情勢大好？　歷史上2度擊敗巴薩後都稱王

快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝

太魯閣錐麓古道維修安全設施　9月15日起分3階段封閉

陸吃播界迎末日！博主賬號直接消失...1700萬粉「美女大胃王」急避風頭

台中「一心牛排館」欠薪遭砸！　網友加碼爆料：17員工只領半薪

選舉補助款差點拿不到！李眉蓁「低空飛過門檻」　確定進帳745萬

高雄補選日媒也關注！陳其邁當選　「KMT硬不起」…NHK：看不到他們振作的徵兆

鼓勵端正社會風氣　「服務利他獎」6年發出580萬

手癢族必買！美國「粉刺擠壓板」黃色膏狀超逼真、按完還有補充包

台灣旅美女醫抗疫　與幼女分離故事登上紐約時報

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

夫妻玩角色扮演！老婆玩上癮讓他崩潰離婚

婆婆逼3個月懷男胎　人妻淪工具生了更悲慘

大雷雨恐下一整周！　午後對流熱區曝

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

裝睡貼裸腿妹！大叔「手伸褲襠自慰」噁炸

海嘯狂襲「天上飛來海豚騎士」！光2萬人看傻

iPhone掉大海！1hr後被撿到「還在錄影」

鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」招財增桃花

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

省錢不開冷氣？結局反貴「200倍」　

更多熱門

相關新聞

建商賣房不忘做公益　有人捐車有人捐期刊

建商賣房不忘做公益　有人捐車有人捐期刊

建商在蓋房子賺錢之餘，也不忘記要回饋社會，近期就有建商舉行公益活動，例如泰嘉開發就捐贈電動機車給台南市警察局，創民間企業捐贈警用電動機車的首例，另外清景麟地產旗下的教育基金會也將捐贈每月最新月刊給高雄87個偏鄉學校，讓偏鄉的學童也能獲得更多元、即時的資訊來源。

台南夏日音樂節將軍吼學甲警確保安全

台南夏日音樂節將軍吼學甲警確保安全

台南好生活台南呷頭路就博會善化登場

台南好生活台南呷頭路就博會善化登場

台南好禮月月抽首次公開抽獎儀式

台南好禮月月抽首次公開抽獎儀式

台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

關鍵字：

自行車台南台版撒哈拉觀光國旅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面