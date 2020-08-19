　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一般旅館也「可收檢疫客」　觀光學者認不妥：大眾出遊意願恐降低

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲若開放一般旅客收居家檢疫旅客，觀光學者憂降低民眾國旅意願。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，所有入境我國者，都須接受14天的居家檢疫，若家中有老年人、幼兒、免疫力較差者，可選擇防疫旅館居住。疫情指揮中心發言人莊人祥18日表示，未來一般旅客只要事先申請，也可收居家檢疫旅客。對此，觀光學者認為「不是好對策」，學者指出，有不確定的風險，恐降低民眾出遊住宿意願。

台北市政府日前指出，北市有國人164人、移工有138人、外籍人士有381人，共約700人住在非防疫旅館中居家檢疫。台北市副市長黃珊珊表示，一般旅館沒有辦法確保居住環境有清消、分流動線，恐造成防疫缺口。

請繼續往下閱讀...

▲▼今（8/6）中央流行疫情指揮中心說明【入境者居家檢疫為阻絕疫情進入社區最有效策略，目前無實施普篩必要。】疾病管制署急性傳染病 楊靖慧 組長，中央流行疫情指揮中心 莊人祥 發言人，中央流行疫情指揮中心 李秉穎 專家諮詢小組委員。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲莊人祥表示，未來一般旅館只要提出申請，就可收居家檢疫旅客。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

莊人祥表示，單以居家檢疫的問題來說，一般旅館和日租本來就可以做居家檢疫，檢疫的目的就是住進去後就不要出來，一人一室不要共用衛浴，如果檢疫者亂跑出去，就要告訴相關單位處理，而針對床單或食物，指揮中心都會訂定規範請旅館遵守SOP，也要提出相關計畫讓地方政府查核。

莊人祥指出，指揮中心將擬定「一般旅館的防疫管理規範」，如清潔、消毒、管理、餐飲等項目，也要規定檢疫旅客進房後不可出門，相關人員不得入房打掃，也不得與一般房客混淆。未來一般旅館只要經過主管機關核可，就可收居家檢疫旅客，未提計畫收客則要開罰。

▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，「開放一般旅館收居家檢疫客」不是好對策。他指出，目前防疫旅館的住宿率約為6成，台北也才7成，顯然還不到急迫開放的時候，開放檢疫旅客入住一般旅館，對不知情的民眾不公平。在不確定風險下，恐怕會減少民眾出遊住宿的意願。

黃正聰表示，都會區的住宿率普遍不高，如果防疫旅館的需求高，應該會有更多業者願意投入。防疫旅館從最早期不到5千間，現在已逼近1萬間，表示業者接受度更高。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
中職／統一獅失聯工讀生找到不幸過世　球團悲慟已派人協助
許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！起底資深美女明星身分
陳時中啟動政風調查　彰化醫師群怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一線醫護「逆時中」！彰化衛局被政風調查　急診醫心酸聲援

不捨女兒獨扛醫藥費！半百阿公「身上掛3癌」爬屋頂修房：想給孩子穩固的家

「陽明交大」合併案獲行政院同意　新校長遴選9月啟動

一般旅館也「可收檢疫客」　觀光學者認不妥：大眾出遊意願恐降低

越南、上海各1起「台灣輸出」確診通報！指揮中心回應最新進度

快訊／萊爾富「淡橙橘口罩」開放預購！　1.5萬盒8分鐘完售

少見！台南8分鐘「同震央」連2起地震原因曝　氣象局將觀察是群震或前震

陳時中啟動政風調查　「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

快訊／台南六甲連2震！08：41規模4.2地震　最大震度3級

急追垃圾車順手一丟！高雄男崩潰喊「我破腦」　1.6萬網友噴笑

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

30噸垃圾塞爆民宅！進出用爬的　鄰居被臭20年...花3天70人清空

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

第一線醫護「逆時中」！彰化衛局被政風調查　急診醫心酸聲援

不捨女兒獨扛醫藥費！半百阿公「身上掛3癌」爬屋頂修房：想給孩子穩固的家

「陽明交大」合併案獲行政院同意　新校長遴選9月啟動

一般旅館也「可收檢疫客」　觀光學者認不妥：大眾出遊意願恐降低

越南、上海各1起「台灣輸出」確診通報！指揮中心回應最新進度

快訊／萊爾富「淡橙橘口罩」開放預購！　1.5萬盒8分鐘完售

少見！台南8分鐘「同震央」連2起地震原因曝　氣象局將觀察是群震或前震

陳時中啟動政風調查　「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

快訊／台南六甲連2震！08：41規模4.2地震　最大震度3級

急追垃圾車順手一丟！高雄男崩潰喊「我破腦」　1.6萬網友噴笑

男子疑遭酒店妹設局擄人勒贖300萬元...奇怪沒報案　警局：調查釐清

一旦武統「首戰即終戰」！　央視：有可能明天在台灣島上空演習

曾為日本奪奧運羽球首金卻難等東奧　前世界第一女雙高橋禮華退役

第一線醫護「逆時中」！彰化衛局被政風調查　急診醫心酸聲援

高雄最需要改變的...他曬出「韓國瑜手印」：這塊要挖掉！1天內3000網友按讚

特斯拉遜掉了　新創6人座電動休旅「詭異車門設計」還能跑610km

參加禮拜後確診！信徒夜半「趴地」甩護士逃院3km搭車...首爾咖啡廳遭逮

潮流控注意！Supreme首支唇膏現身，超正霧紅先搶先贏

無圍牆博物館下一步鎖定3地標　蔡炳坤：北流讓南港從「黑鄉」變成音樂之都

天熱爆汗臉超油！皮膚科醫師揭洗臉小撇步　超過這次數「可能過度清潔」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

即／台南4.5地震　最大震度3級

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

即／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心回應

快訊／經濟部修法下架愛奇藝！台灣代理商回應了

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

訂飯店現場竟是工地　原因他氣炸

更多熱門

相關新聞

越南、上海接連傳出台灣入境確診！指揮中心回應

越南、上海接連傳出台灣入境確診！指揮中心回應

越南、上海接連傳出有從台灣入境的新冠肺炎確診病例。中央流行疫情指揮中心今（19）日回應，目前均尚未接到官方正式通知及身份資料，均已向相關單位聯繫取得進一步資料。

即／萊爾富「淡橙橘口罩」預購　8分鐘完售

即／萊爾富「淡橙橘口罩」預購　8分鐘完售

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

即／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心回應

即／1人「自台灣赴越南確診」　指揮中心回應

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

彰化衛生局逆時中遭查　醫揭原因

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

即／越南新增1例台灣入境確診

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

全家加碼振興！200變600元購物金

許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

上海通報1確診「由台灣輸出」

哥哥4年前「被報失蹤」！妹打掃房間…驚見「詭異白骸」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面