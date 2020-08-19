一般旅館也「可收檢疫客」　觀光學者認不妥：大眾出遊意願恐降低

▲若開放一般旅客收居家檢疫旅客，觀光學者憂降低民眾國旅意願。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，所有入境我國者，都須接受14天的居家檢疫，若家中有老年人、幼兒、免疫力較差者，可選擇防疫旅館居住。疫情指揮中心發言人莊人祥18日表示，未來一般旅客只要事先申請，也可收居家檢疫旅客。對此，觀光學者認為「不是好對策」，學者指出，有不確定的風險，恐降低民眾出遊住宿意願。

台北市政府日前指出，北市有國人164人、移工有138人、外籍人士有381人，共約700人住在非防疫旅館中居家檢疫。台北市副市長黃珊珊表示，一般旅館沒有辦法確保居住環境有清消、分流動線，恐造成防疫缺口。

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▲莊人祥表示，未來一般旅館只要提出申請，就可收居家檢疫旅客。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

莊人祥表示，單以居家檢疫的問題來說，一般旅館和日租本來就可以做居家檢疫，檢疫的目的就是住進去後就不要出來，一人一室不要共用衛浴，如果檢疫者亂跑出去，就要告訴相關單位處理，而針對床單或食物，指揮中心都會訂定規範請旅館遵守SOP，也要提出相關計畫讓地方政府查核。

莊人祥指出，指揮中心將擬定「一般旅館的防疫管理規範」，如清潔、消毒、管理、餐飲等項目，也要規定檢疫旅客進房後不可出門，相關人員不得入房打掃，也不得與一般房客混淆。未來一般旅館只要經過主管機關核可，就可收居家檢疫旅客，未提計畫收客則要開罰。

▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，「開放一般旅館收居家檢疫客」不是好對策。他指出，目前防疫旅館的住宿率約為6成，台北也才7成，顯然還不到急迫開放的時候，開放檢疫旅客入住一般旅館，對不知情的民眾不公平。在不確定風險下，恐怕會減少民眾出遊住宿的意願。

黃正聰表示，都會區的住宿率普遍不高，如果防疫旅館的需求高，應該會有更多業者願意投入。防疫旅館從最早期不到5千間，現在已逼近1萬間，表示業者接受度更高。