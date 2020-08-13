▲ 萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營，親子划槳同樂考驗默契超刺激。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小致力於推動水域運動「輕艇」，13日在萬里皇后鎮森林露營區內舉行幼童體驗活動。體驗對象為萬里區幼兒園學童，讓幼童在安全的水域中體驗輕艇活動，使水域運動推廣向下扎根，同時課程中也教導水上運動的安全知識與自救能力，讓家長可以更放心讓小孩親近海洋。

北海岸地區是擁有豐富的海洋資源，萬里大鵬國小推動輕艇課程，希望提供萬里區學子透過體驗學習活動，培養出對水域運動的認識與樂趣，進而親近海洋、關心海洋、愛護海洋，深化海洋教育知能。

▲ 萬里幼兒園幼童在安全的水域中體驗輕艇活動，使水域運動推廣向下扎根。

大鵬國小結合學校在地的海洋環境資源，推動包含輕艇等各項水域運動成為學校的體育課程發展重點，讓孩子們逐步從輕艇學習，進階到SUP立式划槳，最後就能站上浪頭成為衝浪高手。

大鵬國小從最小的幼兒園至國小六年級畢業前，都設計有一系列的水域運動體驗課程，希望藉由初級的輕艇體驗入門，開啟對於水域運動的認識培養學生喜愛水域運動、不怕水願意體驗水上運動。

▲ 大鵬國小從最小的幼兒園至國小六年級畢業前，都設計有一系列的水域運動體驗課程。

接著利用SUP立式划槳課程，讓學生能夠進行自我挑戰，以能夠站立在浮板上為目標並且學習水上運動安全規範與搭配游泳自救能力的學習。最後的重頭戲就是結合每年的畢業活動，希望學生在畢業前能完成難度更高的衝浪，挑戰在海上越過重重難關乘風破浪的邁向未來。

因此，大鵬國小特別商借在地企業皇后鎮森林露營區內的水池進行此次親子課程，讓幼童們展現了優異的水上運動能力，對於輕艇控制很快就能掌握訣竅，無論是前進、倒退、轉彎等很快能上手，同行的媽媽也感到訝異表示，未來會多利用假日帶小孩去學習各種水域運動，也許能成為未來的國手。

大鵬國小校長許聰顯表示，海是萬里最美的自然風景，萬里的孩子必須要懂海親水，因此學校致力於發展在地永續特色水域活動課程，校內有師資，學區有環境，這是得天獨厚的學習資源，學校課程得以永續經營與發展的利基。學校希望將這些資源分享給在地其他學校，海洋教育從小扎根與深化，學習親海、知海、愛海、正確的用海與海洋共存共生，也讓我們的學生對海洋保護盡一份心力。

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▲▼ 幼童在安全的水域中體驗輕艇活動，課程中也教導水上運動的安全知識與自救能力。