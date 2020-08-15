阿札爾訪台未達川普「預期效果」　反埋下引爆點！學者曝美國下一招

▲美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院發表公開演講。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中評社

美國衛生與公眾服務部部長阿札爾（Alex Azar）8月9日至12日以搭空軍行政專機形式高調訪台，挑動美中敏感神經。前高雄市政府研考會主委、屏東大學教育行政研究所教授李銘義接受《中評社》訪問表示，阿札爾訪台並沒有得到美國總統川普「預期的政治效果」，但卻埋下美中盤局在台海、南海或其他區域加劇衝突的觸發點。李認為，表面上美台關係獲得實質雙贏，但私底下台灣已被美國推上第一島鏈抗中的大角色。

李銘義說，美國衛生部長阿札爾訪台可能只是第一步，下一步是否讓台灣「衛福部長」陳時中訪美充滿想像空間。美國若持續操作「台灣牌」，下一步動作應該會來得很快，畢竟美國大選就落在11月3日，川普有時間的壓力。李說，短短幾年台灣已被捲入美中博弈的漩渦之中無法脫身，兩岸關係或許不會發生立即的危險，但見兩岸對和平期待漸行漸遠，他感覺這是「很恐怖」的事情。

▲總統蔡英文於府內接見阿札爾。（圖／總統府提供）

阿札爾訪台為何沒獲得川普預期的效果？有違反美中關係基礎？

李銘義表示，美國從貿易戰、科技戰、外交戰、經濟戰、網路戰、輿論戰，一路施以連續重拳對付大陸，但大陸迄今應付的還不錯，這代表大陸在面對國際角力更顯成熟，也有一定的實力跟美國纏鬥。但美中過去所謂「鬥而不破」的格局，會不會在這次被川普強行、刻意的打破，誰都說不準。

李銘義表示，至於阿札爾訪台是否悖離美中三公報、一中原則？有賴美中外交體系進行交涉。站在大陸立場自然有踩紅線之虞：但美國並不這麼想，這將是美中盤局加劇的觸發點。但美國大選即將在11月3日舉行，在時間壓力下川普打「台灣牌」的機率要就越快越狠，不然就是越來越渺茫，出牌機率越來越小。

李銘義指出，過去馬政府執政時，台灣面對美中關係仍可保有自主性，但台灣已被美國推到第一島鏈上，圍堵中國大陸最積極的防禦點。民進黨樂於扮演這種角色，對內可更加鞏固政權。但台灣陷入美中衝突的漩渦之中，是否符合台灣人民利益，得就看執政黨如何定義台灣人民的利益，因此是好或壞，這點還須商榷。

李銘義表示，美日團都是8月9日抵達台灣，但日本在處理台灣議題時，就顯得更加細膩，更加顧忌中國大陸的感受。日本在面對美國時，絕非向台灣一面倒的順從，這除日本本身擁有更好的國家條件與實力之外，重點在日本不隨美國任何一項叫牌而跟進。這一點，其實值得台灣學習。