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蔡英文推動FTA　瘦肉精美豬是否開放輸台？陳吉仲：須遵守規則

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▲▼瘦肉精？「美豬」早已進口逾50萬噸，以兩種肉最多。（示意圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文即將推動與美國的FTA，瘦肉精是否開放輸台引外界關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者謝欣辰／綜合報導

總統蔡英文日前在美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）與「美國進步中心」（Center for American Progress）合辦的視訊會議表示，將推進台美洽簽自由貿易協定（FTA）；對於是否牽動使用瘦肉精美國豬肉開放輸台受到外界關注。農委會主委陳吉仲今天說，不論是任何一個情形，農委會都不會讓農民受影響，但須遵守國際規則。

據《中央社》報導，農委會今天（14日）召開「台灣有機農產品首邁國際市場」記者會；與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大及美國等與會代表共同宣布，雙邊互相認可有機農產品及其製品，意味可使用自己國家驗證標章輸入對方市場銷售。

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因此，是否會開放使用瘦肉精的美國豬肉輸台，受到消費者、養豬業者關注。陳吉仲說，站在消費者的角度，要確保所有食品安全無虞，「農委會站在產業界角度，任何一個情形，都不會讓我們的農民受影響。」但他也補充，台灣經濟主要靠國際貿易，要依照相關國際規範的遊戲規則。

中華民國全國工業總會曾表示，「農產品解禁與開放」是台灣加入區域經濟整合的關鍵議題，如果政府能夠拿出誠意，就美國關切的美豬、美牛、基改食品等領域，以及日本政府關注的福島等5縣市生產的「核食」產品，與美、日方取得解禁與開放共識；另在國內則落實「會溝通的政府」，不僅讓國人充分明瞭加入區域經濟整合對台灣的意義及重要性，以及透過科學化檢驗標準與詳細論述，消除國人對美豬使用萊克多巴胺、日本食品的輻射安全管理等的疑慮外，更應以透明公開方式積極進行相關法令規章的調整，那麼必能取得加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及與美洽簽自由貿易協定的實質進展。

美國在台協會（AIT）農業組組長彭禮今天也出席記者會，他表示，所有跟台美FTA議題有關提問，都必須由AIT對外發言。

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