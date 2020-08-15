12歲少女怕懷孕！求問媽媽男友　他竟直奔汽旅示範「戴套」得逞

▲渣男帶女友的女兒開房。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新北市55歲的陳男2013年以「指導女友12歲女兒驗孕」為由，帶著少女到汽旅開房做了6次，並從第2次開始，每次完事後會給少女200、500、1000元為代價。母親發現後把陳男趕跑，卻怕丟臉忍住不提告，所幸由師長替少女報案。最高法院依與未滿16歲女子性交易共6罪，合併判刑5年8月定讞。

根據判決書內容，陳男離婚後，2013年3月起和少女母親交往，三人便開始同住，同年9月，就讀國中一年級的少女交了多名男友，她和其中一人上床卻沒做避孕措施，她擔心自己懷孕，又不敢和媽媽討論，才請教陳男如何驗孕。

陳男見狀便帶著少女到汽旅開房，親自指導如何替男伴戴套，在同年10月至12月間，他共與少女上床5次，每次完事後會給200、500、1000元不等的封口費。

平時忙於工作的少女母親起疑後逼問女兒，得知事實後覺得受女兒及陳男背叛，心痛不已，2014年1月初就將陳男趕走，但未提告。少女師長輾轉得知少女和陳男發生的事，發現事情的嚴重性，才在與她訪談後報警，隨後少女便被社工安置。

少女母親提交給檢方的對話紀錄指出，陳男不斷編造「劇本」給女兒，還多次以金錢誘惑要女兒配合演出，並提醒要將串證的對話刪除。

陳男到案後辯稱，是少女母親冒用他的照片捏造與少女的LINE對話，而且之前少女收錢被他打巴掌，他也曾爽約要給少女3000元紅包，所以少女才為了報復誣陷他。但陳男接受警詢、檢方偵查及一審審理時坦承，和少女平時感情不錯，沒有吵架不合。

少女出庭時強調，她沒理由陷害陳男，也沒有被陳男打過，陳男還常給她零用錢、幫她買手機。少女母親出庭時稱，當時有臭罵女兒怎麼會做這種事，覺得被自己男友和女兒一起背叛實在太丟臉，才不好意思報警。

法官依據陳男與少女的對話內容，認定他們確實發生性關係，陳男還設計劇本想串證，又在少女不願配合時從利誘語氣轉變為恐嚇，且陳男當時該做為少女的繼父，竟還有如此惡行，嚴重傷害少女身心健康與正確性觀念的發展，一審到更一審依與未滿16歲女子性交易等6罪，均判陳男6年徒刑，更二審酌減改判為5年8月，最高院日前駁回上訴，維持更二審判決定讞。