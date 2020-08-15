華裔女職業撲克選手遭「大型物品」性侵　活活燒死丟公園！案情大逆轉

Been following this horrible, horrible story from Michigan?! I'm not a card player so I'd never heard of her. Yes, the police are searching 4 a motive, but I'M more curious about what the hell she was doing with this ugly CREEP in the 1st place?! Bizarre.https://t.co/pZSNgSA1mR — Bob Page (@BobPagesports) August 12, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國一名華裔女子今年7月在密西根州被發現慘成焦屍，且生前曾遭人綁架並用「大型物品」性侵，由於她的工作是一名職業女撲克玩家，警方原以為案件可能與賭局有關，找到犯案真凶卻讓偵查方向大翻盤，如今案情真相終於水落石出。

根據法律文件，33歲職業女撲克玩家趙茜(Susie Zhao)，今年7月13日被人發現陳屍在底特律市西北部的龐蒂亞克湖(Pontiac Lake)公園，遺體慘被燒成焦屍，且生前遭人綑綁並性侵，後來根據其手機數據追蹤到60歲男遊民莫里斯(Jeffery Bernard Morris)。

莫里斯表示，事發前一晚他開車行經瓦特金斯湖路(Watkins Lake Rd.)時讓趙茜上車，2人於晚間9時26分一同在當地的舍伍德汽車旅館(Sherwood Motel)登記入住，後來又載對方去商店買酒，返回旅館後對方在午夜時離開。然而死者手機數據顯示她人一直都在旅館，直到隔日凌晨5時，監視紀錄器則拍到，莫里斯當時開車離開旅館前往龐蒂亞克湖公園，在那裡約待了7分鐘。

警方後來在莫里斯車輛中找到可做為證據的毛髮、鞋印以及沾血物品，包含一張床單以及棒球球棒，相關證物目前仍在進行化驗。莫里斯本月4日被控一級謀殺罪，有性侵前科的他於1989年被法院定罪，警方尚未對外公布他的殺人動機以及如何與死者相識，案情仍在調查中。

▼警方在公園發現一具被綑綁的焦屍。（圖／示意圖／達志影像）

►岳母生日！女婿不能只請吃飯