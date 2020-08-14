買不到時尚口罩被罵爆！中衛緊急推5片裝平民怨　網喊：買到了超幸運　

▲屈臣氏14日推出中衛3色小包裝造成搶購。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣設計又唯美的中衛口罩掀起搶購熱潮，但也因為「買不到」讓一大票網友失望破表，為此今(14)日在康是美、屈臣氏全省通路搶先賣推出「愛馬仕橘、Tiffany藍」，5片(1小袋)裝販售，有網友就搶先在官網說「耶！買到了」，而且是直接購，一堆迷粉說，這在哪裡買？真的太幸運了。

繼七月底推出「姐姐款」蕾絲口罩引發熱潮後，中衛昨(13)在臉書粉專轉貼文章，表示將會推出高級色口罩，包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等，時尚度破表，沒想到，引發大票網友留言酸成一片，直呼根本搶不到，中衛受訪時也強調Q4「下半年會增產」，要大家再等等。

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▲中衛推出馬仕橘、Tiffany藍造成搶購潮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中衛行銷經理周令怡說，增產的消息一曝光，今天就被許多客戶搶著要增加，待10月份增加3條生產線後，將可以提高部分產能，所以也希望網友可以再等等，不要再生氣了。

周令怡也說，此次以5片的袋裝口罩為主，下波也將推出小盒裝30片，以260元販售，近日就會在各電商上市，請喜愛中衛口罩的民眾，都可以關注在官網相關訊息。

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