2020宜蘭童玩樂園「星光FUN一夏」　8/15晚加碼「星光DJ派對」讓你嗨

▲2020宜蘭童玩樂園，8/15晚加碼「星光DJ派對」讓你嗨。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

免票入園的「2020宜蘭童玩星光樂園」，活動至還有半個月，「星空舞台」亮點演出團隊，將展現全新的不同調性，15日晚上更特別為年輕朋友加碼舉辦一場「星光DJ派對」，宜蘭縣長林姿妙邀請大家一起揮灑青春「星光FUN一夏」。

另為鼓勵遊客留宿宜蘭，宜縣府並推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」，只要7/15日至10/31日住宿宜蘭，並且累計消費滿3千元，上網登錄就有機會抽中汽車、電動機車及智慧型手機等獎項，活動辦法請上https://funtour.eland.org.tw/查詢，9/4日及11/4日將兩次公開抽獎，快來宜蘭享受星光FUN一夏抽大獎！

「宜蘭童玩星光樂園」在水池上搭設「星空舞台」，週1至週4安排宜蘭縣內演藝團隊演出，週5至週日安排國內專業亮點團隊表演，已經登場演出的「十鼓擊樂團」、「安地斯樂團」、「瑪嘎巴嗨文化藝術團」及「蘭陽舞蹈團」，場場都吸引爆滿人潮，接下來8/14、8/16「身聲劇場」、8/21-8/23「尋人啟事人聲樂團」、8/28-8/29「Hi Five樂團」等團隊，要以青春活力的演出，引爆觀眾的熱情。

而「身聲劇場」帶來《無所不擊》，使用日常生活中可見的回收物件，自製成樂器創造出好聽好玩的節奏，並融合大量戲劇默劇、互動遊戲的橋段，在輕鬆活潑打擊樂曲中，讓觀眾與節奏打成一片；8/15（六）晚上8至9時並加碼安排一場星光派對，DJ結合饒舌、熱力十足的舞群，配合水舞聲光秀，邀請民眾放鬆心情，共享充滿青春活力的歡樂派對。

此外， 「星空舞台」宜蘭縣內演出團隊部份，在8/17(一)安排「勒巴彥文化藝術團」、8/18(二)「當代樂坊」、8/19(三)「龜之劇場」、8/20(四)「仰山合唱團」，詳細資料請上活動官網 查詢。

「2020蘭陽越夜美麗」夜經濟系列活動「再現星光-宜蘭童玩星光樂園」，成功帶動宜蘭夜經濟成長，宜蘭縣長林姿妙指出，今年暑假雖然停辦童玩節，縣府在經費有限並兼顧防疫的考量下，創新推出「宜蘭童玩星光樂園」，每天下午4時到晚上9時，透過魔幻星光水舞秀、星空舞台、星光遊戲場、星光YA市集、星光遊藝踩街、星光裝置藝術等多元豐富面向，滿足親子、男女老少等不同群族的需求，不論餐飲、旅宿等觀光業者的生意都有感大好。

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