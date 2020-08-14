快訊／李登輝移靈車隊繞行總統府一周　遺體送二殯火化

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會。上午在安息禮拜儀式結束後，移靈車隊於11時9分離開濟南教會，將繞行總統府一周作為最後巡禮，再送往台北市立第二殯儀館火化，其骨灰將由家屬帶回翠山莊暫厝。

▲李登輝移靈車隊抵達濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）



李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。總統府日前表示，基於尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日在台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，全程不對外公開，盼各界勿打擾家屬。

根據移靈路線規劃，李登輝家屬於早上6時30分家屬到達榮總懷恩堂後，40分開始移靈，車隊行經石牌路二段、天母西路、中山北路、中山南路、濟南路，於上午8時抵達濟南教會，全趟路程約10公里。隨後，李登輝將於上午9時30分入殮，接著進行告別儀式，10時舉行火化禮拜，11時出殯，中午12時於第二殯儀館進行遺體火化，下午1點由家屬撿骨，並帶回翠山莊暫厝。

▲濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）



李登輝移靈車隊於14日凌晨6時40分正式由北榮懷恩堂出發，於6時57分抵達濟南教會。上午在安息禮拜儀式結束後，移靈車隊於11時9分離開濟南教會，並轉往總統府繞行一周作為最後巡禮，再將遺體送往第二殯儀館進行火化。

事實上，濟南教會對李登輝的意義重大，2015年李登輝就是在濟南教會親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也在此處成婚，濟南教化更是當年李登輝獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

至於李登輝的安葬地點，依照府方對卸任元首的尊重及規劃，骨灰存放於在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓特勳區。由於五指山軍人公墓特勳區尚在修建，因此李登輝的遺體在火化後，將由家人先將骨灰帶回翠山莊，暫時安厝。

五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，相關人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，該區過往以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，尊重家屬採取火化的選擇。

▼李登輝移靈路線，濟南教會至第二殯儀館。（圖／記者許立昕製表）



李登輝最後巡禮行程：

0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會

1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯

1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊

相關時程－

1.0630家屬到達榮總懷恩堂。

2.0640車隊移靈。

3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。

4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。

5.0930入殮。

6.0940參與告別禮拜親友入場。

7.1000火化禮拜。

8.1100出殯。

9.1200遺體火化(約90分鐘)。

10.1300撿骨。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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