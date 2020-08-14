LIVE／李登輝最後繞行總統府　李大維率府內高層、211營憲兵致意

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，前往濟南教會舉行安息禮拜儀式。隨後車隊預計於11時，抵達總統府並繞行一圈，總統府秘書長李大維將率領文武百官，於府前廣場致意，然後前往二殯火化。《ETtoday新聞雲》全程直播。

李登輝的移靈車隊14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會，舉行安息禮拜儀式。

▲前總統李登輝安息禮拜，移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

在車隊離開醫院時，醫護人員自發性列隊致哀。台北榮總發言人黃信彰表示，這些醫護人員都是自願到場的，儘管李登輝辭世已過2周，全體同仁還是感覺到十分難過，相信李登輝現在化為千縷微風，還是眷顧著台灣。

隨後，移靈車隊抵達濟南教會，在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照基督教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

事實上，濟南教會對李登輝的意義重大，這裡是他的「會籍」，如今回歸主的懷抱。此外，2015年李登輝也是在濟南教會親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也在此處成婚，濟南教會更是當年李登輝獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

在禮拜結束後，移靈車隊將開往二殯火化，途中將繞行總統府一圈，做最後巡禮。在總統府方面，將由總統府秘書長李大維率領府內一級主管，以及憲兵211營士官兵，於府前廣場致意；屆時，軍職人員敬禮，文官則採扶手禮致意。

李登輝最後巡禮行程：

0630：車隊從北市榮總出發－石牌路－天母西路－中山北路－新生高架－金山南路－濟南路－中山南路－濟南教會

1140：車隊從濟南教會出發－中山南路－忠孝東路－林森南路－仁愛路－凱道－重慶南路－貴陽街－博愛路－寶慶路－重慶南路－愛國西路－羅斯福路－新生南路－辛亥路－二殯

1330：從二殯出發－辛亥路－建國高架－濱江街－大直橋－明水路－自強隧道－力行街－至善路－翠山莊

相關時程－ 1.0630家屬到達榮總懷恩堂。 2.0640車隊移靈。 3.0740家屬移靈車隊到達濟南教會。 4.0800濟南教會(洗身、穿衣、化妝)。 5.0930入殮。 6.0940參與告別禮拜親友入場。 7.1000火化禮拜。 8.1100出殯。 9.1200遺體火化(約90分鐘)。 10.1300撿骨。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）