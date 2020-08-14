秋天就會被染紅的海灘　遼寧盤錦市鹼蓬草濕地每年吸引200萬遊客

▲盤錦「紅灘」為當地特有的海岸景觀。（圖／取自達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

每年秋天，許多遊客就會湧入大陸遼寧省北部的盤錦市大窪區，一睹中國最北端海岸線上那不尋常的深紅色海灘。

根據CNN報導，這其實並不是由沙子組成的海灘，而是由大片大片的鹼蓬草形成如海洋般的濕地，位於遼寧省盤錦市的雙台河口（即遼河口）國家級自然保護區，佔地6,667公頃，是中國最大的濕地自然保護區，被當地稱為「中國最浪漫的休閒海岸線」，同時也被列為國家風景名勝區。

▲「紅灘」因地理位置與土壤酸鹼度關係，有利於鹹蓬草的生長。（圖／取自達志影像）

鹼蓬草每年大約在4月長出地面，一開始為嫩紅色，7月開花，到了9、10月份，這一片片的鹼蓬草就會因不斷被潮水淹沒，汲取了土地與海水中的鹽分，顏色加深轉為紅色。鹼蓬草也不需要人為灑種與耕耘，自然就可以生長得非常茂盛。根據當地管理委員會的說法，這片紅色海灘每年會吸引超過200萬遊客前來觀賞。

▲秋天一到，海邊的植物慢慢變紅，大片紅色鋪滿整個海灘， 異常壯觀。（圖／取自達志影像）

目前世界各地的潮汐濕地上生長著大約100多種的藻類，其中屬於紅色藻類的品種非常稀少，盤錦市大窪區的紅色鹼蓬草算是當地才有的特有物種。