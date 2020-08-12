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派出所長為春安績效栽槍毒鴛鴦判6年　警政署長震怒：嚴禁匿報造假

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▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園市平鎮警方局平鎮派出所前所長吳彥霖與所內巡佐丁政豪、警員李永龍、陳威、林照雄等人因追求績效涉嫌要求一對毒鴛鴦非法栽槍，過程涉及非法搜索、私縱人犯，一審桃園地方法院將4人分處5年半到6年半徒刑，高院考輛5人犯後態度有別，改判5年4月到6年3月徒刑，其中所長吳彥霖維持一審6年，全案仍可上訴。

對此發生在2012年間，桃園市警員栽槍求績效違法案件，警政署重申各警察機關應依法行政，並落實程序正義。警政署長陳家欽表示，各級幹部應勇於承擔轄區治安責任，嚴禁各機關有匿報案件、績效造假情事，違者將嚴懲不貸，同時追究考監責任，避免影響民眾對警察的支持與信賴。

對於桃園市有警員栽槍案，警政署強調，為強化警察專業，從2015年4月起對外「減少協辦業務」達20餘項；從2018年起對內「取消專案評比計畫」計52項，未來將持續滾動檢討修正，以減輕警察同仁工作負擔並提高工作效能，希望基層警能回歸「治安」與「交通」本業工作上。

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