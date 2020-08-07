肥胖也是慢性疾病　心理狀態和生活習慣是增胖主因

▲體重不一定是肥胖的唯一指標。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

一項新的加拿大臨床報告指出，肥胖應該由一個人的健康定義，而不僅限於體重；並且建議醫生，不要只推薦健康飲食和運動，大家應該關注體重增加的根本原因，像是肥胖者的心理狀態，了解平常的生活習慣等，才能採取更全面的健康措施。

根據BBC報導，一則有關於「體重汙名化」的報告被刊登在《加拿大醫學協會雜誌》，其中指出，肥胖患者在社會上佔有高比例，人們常因為身材，認為他們對健康不負責任和缺乏自制力，這樣的社會風氣使肥胖者時常感到羞愧。



加拿大肥胖研究與政策主管西梅納•拉莫斯•薩拉斯（Ximena Ramos-Salas）表示，許多醫生歧視肥胖患者，這可能使患者的健康狀況更加惡化，並放任自己的體重增長，「體重不僅讓人們對肥胖產生偏見，也會影響醫療人員的對待患者的心態。」

在過去的三十年中，加拿大的肥胖率增加了兩倍，根據統計局的數據，現在約有四分之一的加拿大人肥胖。薩拉斯強調，肥胖也是慢性疾病的一種，必須終生管理，也需要外人支持，她鼓勵患者「少吃多動」，也呼籲醫生在心理治療，藥物治療和減肥手術（如胃繞道手術）等方面，多提供患者幫助。