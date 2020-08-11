米克拉海陸警報齊發　北市勞動局：工程單位加強職安措施

▲米克拉颱風。（圖／中央災變中心、翻攝RAMMB）

記者黃巈禾／台北報導

米克拉颱風逼近，中央氣象局10日晚間8時30分持續發布海上、陸上颱風警報，預估從10日下午開始到11日上午這段時間，影響台灣最劇烈。台北市勞動局也呼籲，工程單位加強職安措施。

北市府勞動局長陳信瑜特別提醒颱風期間常發生固定式起重機（塔吊）及施工架受強風侵襲造成倒塌、施工圍籬及輕質屋頂遭瞬間強風吹落撞擊、邊坡擋土及河川疏濬工程遇暴漲河水圍困或土石崩塌、外送人員因強風豪雨摔倒等災害，各事業單位應提早做好防颱準備工作。

台北市勞動檢查處亦將針對本市大型營造工地進行抽查，檢查重點有三項

包括，一、營造工地應檢視外牆施工架是否有損傷、壁連座是否鬆弛及脫落、框架構件間是否以適當金屬配件確實連接固定、施工架基礎地面是否平整且夯實緊密、基腳是否下沉及滑動；施工架上張掛之廣告物或帆布在強風來襲前應暫時拆除，以免風壓太大，使施工架無法承載、倒塌而傷人。

二、塔吊吊臂旋轉限制(即剎車功能)解除，使吊臂順風自由旋轉降低風阻，避免遭瞬間強風彎折危險，同工區內多台塔吊間應特別留意吊臂角度避免互碰危險。

三、邊坡及土方開挖工程須做好擋土設施及排水工程，以避免積水而導致鄰房地層下陷坍塌或傾斜；鄰水、水上工程應儘早完成撤離，靠山區坡地工程須留意土石流及坍方落石的發生。

北市勞動局提醒，各事業單位應確實督導所屬員工加強各項防颱措施，於颱風期間，落實防災重點檢查及相關應變作為，市民如有任何職業安全衛生相關問題時，可撥打台北市勞動檢查處（電話02-23086101）、台北市政府勞動局（電話1999轉7022）洽詢。