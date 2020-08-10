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北流9/5開幕壓軸是「魚丁糸」！佛系票價最低只要＄699

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▲▼魚丁糸（蘇打綠分身）FOLLOW ME演唱會，休團3年後首次正式公開演出。（圖／記者張一中攝）

▲魚丁糸（蘇打綠分身）FOLLOW ME演唱會，休團3年後首次正式公開演出。（圖／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北流行音樂中心表演廳開幕演唱會《嗨！北流》將於9月5日登場，活動分為售票場及戶外場演出，包含魏如萱、徐佳瑩及魚丁糸等多組超強卡司盛大演出，8月15日中午開賣。

《嗨！北流》開幕售票演唱會將於9月5日晚上7點舉行，開出一樓座席1,099元、二樓座席899元、三樓座席699元的超佛心票價，就是要讓歌迷和北流一起「High翻天」!門票8月15日中午12點於KKTIX售票系統正式開賣(每人限購2張)，希望讓民眾與音樂更貼近，更要與民眾一齊分享北流表演廳的正式啟用的喜悅，一同為北流慶賀。

除了親民票價吸引人外，這次演唱會卡司堪稱「含金量」十足，鄭重邀請金曲歌后徐佳瑩，為北流「帶球上陣」開唱，為北流開幕增添「好孕(運)到」，喜上加喜！還有今年金曲獎一舉入圍六項大獎的魏如萱，挾著問鼎歌后的氣勢應北流之邀開金嗓助陣。

而眾所盼望的壓軸卡司也終於曝光，首度參與大型演出、擔任演唱會壓軸的魚丁糸，透露針對北流開幕演出內容將特別精選了許多經典曲目，期盼與粉絲們在北流歡唱，為北流開幕獻聲祝福。

此外，為了讓更多民眾一起歡慶北流開幕，開幕演唱會除晚間表演廳售票場演出，特別於當天下午3時至5時安排戶外演唱會，邀請喜愛流行音樂的朋友免費欣賞，一起到北流鬥人氣，戶外場的演出陣容邀請到新生代歌手輪番上陣獻唱。

文化局指出，戶外場卡司包括曾入圍第30屆金曲獎最佳新人的奇嗓少女林愷倫Karencici、YouTube億萬翻唱女神文慧如、以《狼人殺》人氣爆棚的饒舌創作歌手婁峻碩、在《聲林之王2》展現猛嗆饒舌實力的屁孩Ryan、入圍今年第31屆金曲獎最佳樂團等4獎項的告五人，及曾獲第26屆金曲獎最佳演唱組合、今年再次入圍的慢慢說等6組卡司，為開幕演出揭開精彩序幕，同時傳遞北流未來肩負培養流行音樂人才、鼓勵原創音樂的使命及精神。

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