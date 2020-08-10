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高三生騙10少女傳裸照逼打砲　手機滿滿「三角黑森林」！警搖頭曝犯案原因

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▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南一名高三學生透過網路交友軟體騙取未成年少女拍裸照，私傳給他，等到照片一拿到手之後，竟然逼迫少女發生性關係，少女害怕向警察報案，警方登門抓人，打開手機發現全都是私密裸照，推估被害人至少超過10位，警方說這名高三男遭到霸凌，對正常交友害怕所以才會用這種方式。

根據了解這名高三男是單親家庭，媽媽忙於工作疏於照顧，而他在學校裡頭遭到霸凌，所以對於正常交友有恐懼，所以他才會透過網路交友軟體找尋「同類的同溫層」，看準未成年少女也急於交朋友的「脱單」心態，高三男告訴對方想要交朋友，就得先傳第三點的私密裸照，等到照片一到手之後，高三男拿著照片逼對方來發生性關係，如果不從將會將照片散布。

▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄就有一名未成年少女受害，跟警方報警之後才揭發這名高三男的惡行，警方前往高三男位在台南的住家來搜索，高三男的母親才知道自己的兒子闖下大禍，跟警方表示忙於工作疏於管教，警方偵辦後將高三男移送，檢察官查看他的手機之後發現，認為被害人超過10個，想要逐一清查，所以要將他羈押，怕他釋放之後會滅證或是恐嚇被害人的行爲，不過法院最後以5萬元將他交保。

▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高三男以「假交友真裸照脅逼砲」被害人超過10位，警方偵辦當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

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