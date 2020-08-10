知名景區外乞討20年！　老婦訴苦3孩子要吃飯...知情人爆「真相」：比你有錢

▲金山寺外固定有一名女長者乞討。（圖／翻攝自看看新聞）

記者劉亭／綜合報導

看到路上的乞丐，到底要不要幫忙呢？江蘇鎮江市金山寺近來相當出名，但原因是在此「駐紮」的乞丐，其中一人被爆料，不但靠著乞討的錢買到了房子，有時還由兒子開車載來「上班」，引起了許多網友的討論。

根據看看新聞報導，金山寺井區外，常年都有大量的乞丐，一整排坐開，向遊客們請求幫忙。其中一名女性乞討者透露，要養3名小孩，更理直氣壯地說「我要吃飯阿，我不吃飯不餓嗎？」

景區附近一名工作人員透露，該位女乞討者在這裡已經至少20年，前兩天才跟她說，靠著乞討賺了不少錢，回家買房子了，現在兒子媳婦也都回家了；景區保安隊長也指出，有時候天氣不好，就會看到老人的兒子送她過來，讓他們都很無言。

當地救護站負責人透露，雖然曾經多次介入、勸導，但成果不佳，景區外許多乞丐都只是「職業乞丐」，很少有人是真的需要救助，常常看見救助站的人來了，就會默默離開。

許多網友留言，「建議員警叔叔去核實一下，列入個人信用記錄，這個職業乞討人員社會福利不應該享用納稅人的錢……」、「那些給錢的遊客，自己都沒這麼有錢吧，哈哈哈哈哈哈哈」、「這兒子真孝順啊」、「在路邊放個自動喇叭喊: 職業乞討是騙子，遊客勿信。真有困難，聯繫工作人員！」。

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