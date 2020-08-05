誤信詐騙話術痛失畢生積蓄　花蓮警提醒詐騙慣用「關鍵詞」

▲花蓮刑事警察大隊副大隊長韓修愛受邀電台專訪。（圖／花蓮縣警察局提，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙案件層出不窮，也常見以「假檢警」手法詐騙，造成受害人痛失畢生積蓄。花蓮一位民眾日前接獲自稱電信局客服人員來電，謊稱其遭人盜辦門號，再直接轉給假冒警官及檢察官，稱因涉及刑案須配合監管帳戶，要求提供網路銀行帳號密碼及依所提供之人頭帳戶為約定轉帳帳戶，被害人一時心急未向相關單位求證即依指示提供，最後遭犯嫌登入被害人網路銀行轉走畢生積蓄，被害人於幾日後查看帳戶始發現遭詐，痛心不已。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛5日受邀至警察廣播電台花蓮分台接受專訪，針對目前治安重點工作進行政令宣導，並針對近期幾起詐欺案件進行實際案例分享，讓聽眾更能了解詐騙集團慣用手法及關鍵詞。

▲韓修愛以實際案例分享，讓聽眾更能了解詐騙集團慣用手法及關鍵詞。

韓修愛表示，現今金融科技日新月異，於網路管理個人財務雖方便，但因驗證機制單純，反而成為詐騙集團目標，提醒民眾假檢警詐騙雖為老梗的詐騙手法，造成民眾財產損失卻動輒上百萬，不可不防，且詐騙對象多為退休人士，對檢察官、警官有敬畏之心較不敢求證，加上詐騙集團告知被害人必須保密，連家人都不可透露，否則將涉及洩密罪，被害人完全陷入詐騙集團操控而遭詐騙。

韓修愛並舉列常見假檢警詐騙常見用詞，如「凍結帳戶」、「監管帳戶」及「至超商列印公文」等等，若來電聽到相關字句務必立即想起詐騙可能，千萬不要輕易相信，避免得不償失，並利用110或165諮詢電話，並牢記防詐騙三步驟：「冷靜」、「查證」、「報警」以免受騙上當，確保自身財產。

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