男鄰居持鋤頭狂砸「6歲女童慘被爆頭」！母崩潰：腦漿都挖出來了

▲女童遭到攻擊。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

中國湖南一名6歲女童和朋友在院子玩耍時，一名男鄰居竟拿鋤頭狂砸她的頭，導致女童當場頭骨碎裂陷入昏迷，滿地都是鮮血，經送醫後，目前還在加護病房搶救中，而這名男鄰居已被警方控制。

根據陸媒報導，事發於5日上午10時，湖南婁底市婁星區仙女寨村，2名女童在院子裡玩耍，突然有一名拿著鋤頭的男子向她們靠近，接下來竟朝著其中一名女童的頭狂砸，共砸了4、5下，女童當場倒地，頭骨碎裂、腦漿爆出，滿地都是鮮血，而男子接著突然在地上跪拜，行為相當詭異。

受害女童母親表示，行兇的男子是鄰居，和他們有親戚關係，所以他靠近女兒時，女兒並未察覺有異，沒想到卻遭到男子用鋤頭攻擊，「那人跟我們無冤無仇，沒有任何過節，就用鋤頭挖我女兒的頭，頭殼的骨頭、腦漿都挖出來了」。

女童經送醫急救，醫生診斷她的右額骨部分缺失、右枕額骨頂骨骨折、氣顱、右額葉挫傷出血、蛛網膜下腔出血，隨時有喪命可能，目前還在加護病房搶救中，而這名行兇男子已被警方控制，據了解，男子曾有精神病史，目前仍待進一步調查。

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