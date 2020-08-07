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巴黎畫派代表人物「藤田嗣治」的波瀾人生　連畢卡索也流連不已

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浪跡巴黎並以異鄉為最終歸宿的 藤田嗣治 （Foujita Tsuguharu），1968 年於瑞士蘇黎世溘然長辭。生於日本明治中期的 藤田嗣治 是巴黎畫派代表人物之一，他逾八十載的人生歲月裡，近半時光是在法國度過，遲暮之年不僅取得法國公民身分，並以天主教徒之名羅納德．嗣治．藤田（Léonard Tsuguharu Foujita）身分安葬於法國蘭斯。

生於富裕之家 ，浪跡巴黎逾半生

藤田嗣治 生於東京富裕之家，父親是軍醫並一路晉升至將軍。20世紀中期他遠渡重洋至巴黎，並於蒙帕納斯區設立了工作室，籍籍無名的他憑著和洋式繪風很快在巴黎藝術圈崛起，並和當時現代主義畫家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）以及莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）等人齊名。無疑地， 藤田嗣治 的成就使他躋身20世紀日本藝術家翹楚，也是1920年代最成功的藝術家之一。



圖片來源：Wikipedia

請繼續往下閱讀...

事實上 藤田嗣治 自幼便受西方文化薰陶，很小的時候即學習法語，之後他進入東京藝術大學（原東京美術學校）攻讀學位，嗣後再轉往巴黎進一步磨練其藝術技巧。1913年8月6日藤田抵達巴黎，當下就意識到自己短時間內不會踏上日本國土；當天，藤田獨特且高雅的外貌引發了智利畫家曼努埃爾．奧爾蒂斯．薩拉特（Manuel Ortiz de Zarate）的好奇，薩拉特主動攀談並介紹自己，兩人旋即成了朋友；數日後，薩拉特帶著藤田造訪了畢卡索的畫室，佇立在畢卡索的畫以及他所蒐藏的後印象派藝術家亨利．盧梭（Henri Rousseau）作品前，藤田對這些革新西畫，內心一陣歆慕觸動。



和洋美學風靡巴黎，畢卡索也流連不已

因年齡關係，藤田無法進入國立高等美術學院研究所二年級就讀，因此他轉赴羅浮宮成為繕寫員，唯古典藝術形式及其風格化美學，讓藤田驀然而悟，無論抗駁或妥協，他都必須重新調適他審覷西方藝術的視野，最後，他選擇「融合」東西這條創路徑，但在此之前，未曾有過日本藝術家敢做如此嘗試。鑄鎔浮世繪墨線韻味和西洋油畫而自成一家風格的藤田，自此聲譽鵲起，很快便受到外界和藝評家的欣賞。1917年6月，藤田在巴黎香榭麗舍大道旁的夏隆藝廊（Gallery Chéron）舉辦生平首度個展，啼聲初試即獲得豐厚成果，110幅水彩畫立刻售罄。

那場畫展，畢卡索不僅是首批參觀者，同時還在藝廊待上數小時，離去前並盡其所能帶走 藤田嗣治 的畫，作品風靡當時的盛況可見一斑，為應付前仆後繼的藏家，夏隆藝廊甚至還要求藤天一天產製兩幅水彩作品。產量緊湊的藤田當年有兩個秘訣，第一是名為費爾德南‧芭蕾（Fernande Barrey）、芳齡24的風塵女子，她同時也是畫家亞美迪歐·莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）的裸畫人體模特兒，藤田與她在蒙帕納斯大道上的圓亭咖啡館邂逅，認識13天後兩人便步入婚姻。



第二個訣竅是藤田緘默不傳多年後才為外所悉，包括細筆觸、黑白塗料與一種純白釉彩。其秘密顏料配方包括亞麻籽油、搗碎的白堊（一種石灰岩）、鉛白以及滑石粉，當年西方未曾聽聞這種作法，而他筆下著名的乳白色肌膚裸女，正來自顏料瑩潤如凝脂的光澤感，那份約隱含蓄的清麗質地彷彿光暈滃染著畫，散發誘人凝眸而視的魅力，並且與馬蒂斯（Matisse）以及布拉克（Braque）那種大塊筆刷與明亮色彩巧成對比。

不僅如此，眾所周知藤田酷嗜以貓和裸女入畫，除了琪琪（Kiki de Montparnasse），當時年僅20歲、同樣相遇在圓亭咖啡館的新歡露西（Lucie Badoul）亦曾是藤田筆下主角。露西的肌膚，白皙皚潔如冬雪，藤田還為此幫她取了侑紀（Youki）的日文名，箇中原因正是其發音近似日文的雪（Yuki）。

離法返日卻成戰畫家，福禍相倚的動盪人生

韶光荏苒，1920年代的 藤田嗣治 早已成了馳譽各國的藝術家，展覽和出售畫作遍及世界各地，他用畫筆稱雄藝壇之勢，儼然成形。有回由紀（即露西）生日，藤田送了她一台敞篷車，裡頭散熱器蓋子還是由法國雕塑巨擘羅丹（Auguste Rodin）所製作，而藝術事業上的成功剛好支撐他在金錢上的肆情揮霍。

藤田嗣治 早年的造型，正是頂著一頭齊瀏海再配上粗黑的小圓框眼鏡，不僅塑造鮮明個人形象，實際上他也很懂得經營自己的名流聲望，包括供稿給八卦專欄，或是為時尚雜誌製作服裝等，並且工作時還會拍攝和記錄自己的影像，概念頗為類似現今的形象照。前述行徑說明藤田嗣治不僅是位出色畫家，還深諳建立品牌的道理，只是風流倜儻的藤田也因放誕行徑，藝術成就往往與男女花邊傳言牽纏在一塊。

然而名氣財富無法確保愛的永恆，露西日後戀上了藤田嗣治的詩人好友羅伯特・德斯諾斯（Robert Desnos），最後還從情婦成了德斯諾斯夫人；1931年藤田和露西分手，但時運不濟的藤田不久後開始被法國稅務部門追討巨額欠款，索性他就帶著一位名為瑪德琳（Madeleine）的年輕模特兒暫避南美。回不了法國的藤田在1933年歸返日本，六年後二戰態勢趨向白熱化，身為將軍之子且兄長與兒玉源太郎的女兒結縭，在軍國主義和殖民擴張的氛圍下，藤田馱負著半是家庭、半是國族的期待，從駘蕩不羈的巴黎畫家轉身成了日本軍方的御用戰畫師，名符其實成了為戰事舌喉的宣傳工具。

 

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