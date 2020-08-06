衛生部長將訪台　美國務院重申「長期挺台」…符合台灣旅行法

▲美國國務院重申，衛生部長訪台符合台旅法精神，代表美國長期政策對台灣支持。（圖／路透社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

美國衛生部長艾薩近日將訪台，是台美斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。美國國務院今天表示，艾薩訪台行程符合「台灣旅行法」，也重申美國長期政策與對台灣的支持。

美國衛生部昨天宣布，衛生部長艾薩（Alex Azar ）近日將造訪台灣，是睽違6年來首位訪台的美國內閣級官員，層級也是1979年美台斷交以來最高。艾薩將代表美國總統川普與資深台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

根據外交部，艾薩訪台期間將晉見總統蔡英文，並預計拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等。

美國國務院今天以背景方式回覆中央社記者詢問時表示，艾薩訪台行程重申美國長期政策及對台灣的支持 ，也符合2018年3月上路的「台灣旅行法」。

「台灣旅行法」是繼1979年「台灣關係法」生效後 ，美國通過的首部與台灣直接相關的國內法，旨在打破 美台斷交後諸多外交限制，鼓勵雙方各層級官員互訪與交流。

美國國務院表示，如同美台雙方3月18日發表的聯 合聲明所指，美台增強在抑制2019冠狀病毒疾病（ COVID-19，新冠肺炎）擴散及舒緩疫情衝擊的合作，方式包括專家交流、資訊互享工作坊，以及捐助醫療物資給有需要國家。

美國國務院指出，台灣擁有蓬勃民主並是股良善力量，世界各國若能對成功抑制疫情的「台灣模式」，及台灣為國際社會所做的慷慨貢獻與提供的專業知識有更多了解，想必能受益良多。

美國國務院最後說，美方過去數十年來遵循「台灣關係法」，透過美台高階代表互訪等方式與台灣維繫強健非官方聯繫；美方基於美中三公報與「台灣關係法」的一中政策仍不變。

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