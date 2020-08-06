張競分析美國複製「珍珠港戰略」　意圖迫使北京提前決戰

▲美軍航母近期經常在南海自由航行與軍演。（圖／U.S. Navy）



記者林彥臣／綜合報導

美國近期在南海與台海問題上，頻頻針對中國做出軍事與政治動作，包括在南海多次實施自由航行與軍演，以及眾議院研擬提案《防止台灣遭侵略法案》（Taiwan Invasion Prevention Act）等等，都造成美中兩國關係更加緊張。對此中華戰略學會研究員張競分析，美國意圖複製「珍珠港」戰略，迫使北京提前決戰。

張競表示，目前美國對中國的各種施壓，情景就如同「珍珠港事變」發生前。「珍珠港事變」起因於日本正陷於對華戰爭泥淖時，美國卻聯合英國、荷蘭對日本實施石油禁運，還頻以「飛虎隊」志願軍等形式介入中國戰場。而當時日本認為可以仿照甲午戰爭及日俄戰爭形式，快速獲得局部戰場勝利，逼迫美國簽定城下之盟。但就是因為日本對於美國的誤判，導致二戰形勢全盤翻轉。

張競說，因此在南海及台海問題上，美國希望不斷地刺激挑撥北京，然後讓北京出錯，再主動出手發起局部戰爭，如此美國才能師出有名，在國際社會針對中國大陸展開全面封殺，取得戰略主動權。

張競分析，「鑒古知今」依照北京目前的表現來看，不會重蹈日本的錯誤，北京對台的「和平統一」政策不會有任何變化，近來在台海周遭的軍事訓練，其實早已行之有年，只是從未曝光。

張競認為，如《防止台灣遭侵略法案》、東沙島奪島軍演等都是美國與盟友的政治炒作，無論《防止台灣遭侵略法案》提案結果如何，最終都仍要美國總統決定。「依美國法律，美國總統不必國會授權便可遂行戰爭、因應危機」。因此該法案對美國總統職權並無增一分或減一毫，根本脫褲子放屁。

▲解放軍傳出奪取東沙島的軍演，讓國軍加強當地駐軍。（圖／海洋國家公園管理處提供）



張競再針對東沙島奪島軍演分析，其實就是解放軍例行軍演的作戰想定，沒什麼好稀奇的。相比之下，福建東山島的對台本島的軍演年年舉行，在此時卻未受到任何關注。

張競認為，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）近日主動透露，解放軍以東沙島為想定目標進行軍演一事，美軍若非是依據共同社新聞報導，以公開資訊作為情報判斷基礎，就是說溜嘴講出美軍是透過共同社來對外放話，刻意連結南海與台海局勢，美軍與日媒相互搭唱，從本質上就是以宣傳戰及心理戰為主要元素之資訊戰，完全是將假戲當真事來炒作。

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