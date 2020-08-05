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林鄭月娥：未來兩年教育工作方向是「撥亂反正、正本清源」

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▲林鄭月娥與范徐麗泰會談。

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥近日邀請香港立法會第一任主席范徐麗泰至禮賓府會談，林鄭月娥表示，未來2年自己在教育方面的工作方向是撥亂反正、正本清源。范徐麗泰則說，最近已向教育局建議，新入職的教師須安排學習「一國兩制」。

林鄭月娥指出，在教育上很多事情是需要講清楚的，例如「一國兩制」的「一國」，是根本也是底線，如果連「一國」都不維護、不效忠，很難再講其他的事情，「同樣，教育宣傳『香港國安法』、國歌法，都要先從中華人民共和國憲法以及憲法與基本法的關係做起。」

林鄭月娥提到，雖然她在40年的公務員生涯中，沒有直接從事過教育領域的工作，但是自己卻非常重視教育，「人才培養、道德品質的構建全部是從教育開始的，這3年以來，香港特區政府在教育上也投入了很多資源，香港教育界有很多非常優秀的人才，希望未來教師隊伍有更好的發展。」

范徐麗泰贊同林鄭月娥的言論，並表示，自己最近做了一個建議，與教育局商討，局方原則上贊成，就是去幫新入職的老師理解香港「一個兩制」的意義，「過去20年來，有太多不正確的報導，太多有心誤導人的言論，導致我們的教師受影響。」

▼林鄭月娥強調未來要加強教育工作。（圖／林鄭月娥臉書）

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／林鄭月娥臉書）

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