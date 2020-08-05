「國艦國造」新里程碑　海軍首艘快速布雷艇下水

▲海軍快速布雷艇首艇昨（4日）舉辦下水典禮。（圖／翻攝自Facebook／中華民國海軍）

實習記者閔文昱／綜合報導

政府「國防自主」及「國艦國造」政策，達成了一項新的里程碑。4日海軍首艘快速布雷艇（舷號：FMLB-1）在宜蘭蘇澳的龍德造船五廠舉辦「快速布雷艇首艇下水暨第2艇安龍典禮」，由海軍司令劉志斌上將及龍德造船公司董事長黃守真共同主持，見證國軍水面快速布雷及聯合防衛作戰能力進一步強化。

▲典禮由海軍司令劉志斌上將及龍德造船公司董事長黃守真共同主持。（圖／翻攝自Facebook／中華民國海軍）

首艘快速布雷艇預計今年底交艇亮相。事實上，布雷艇首艇早在去年5月就已開工，今年3月完工，而第3艘、第4艘艇也在今年4月開工，4艘艇預計明年全數完工、交付海軍使用，屆時將可結合現行布雷作戰計畫，強化敵艦艇航渡威脅，創造聯合防衛作戰有利態勢。

根據「國防部新聞稿」指出，2017年至2021年國防部共編列新台幣9億1777萬元籌建4艘快速布雷艇，與龍德造船公司於2018年11月26日簽約，依建造期程，於8月4日實施首艇下水暨第二艇安龍典禮，未來將如期、如質、如預算於民國110年底完成全案4艘艇交艇，配備自動化布雷系統、反水面作戰武裝，以及導航、定位能力。

▲快速布雷艇配備自動化布雷系統、反水面作戰武裝，以及導航、定位能力，並落實了「國艦國造」政策。（圖／翻攝自Facebook／中華民國海軍）

劉志斌表示，特別感謝龍德造船建造過程中，安排遠端視訊讓海軍掌握實況，並強調全力支持「國艦國造」政策之各項推展，帶動國防產業升級，促進國內經濟發展，創造軍民互惠契機。

「國艦國造」政策為國防部2016至2019年分別啟動的「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」等7項造艦計畫之一，規劃在2021年至2029年期間，依據7項造艦計畫，陸續達到7型、共71艘艦艇的交艦目標。