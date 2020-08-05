凌晨4:00鬧鐘響！他曝光「兩段式設法」讚一天睡2次　釣同好現身：超爽的

▲許多人每天都是被鬧鐘叫醒。（圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

早上聽到鬧鐘響，就代表得起床了，讓不少人因此討厭鬧鐘聲。就有一名男網友在《Dcard》貼文「鬧鐘這樣設，一天就可以睡兩次了～～」文中笑說「醒來就會覺得『豪爽！還可以睡好久～』。」貼文意外引發熱論，有人覺得奇葩，但也釣出不少同好，「這是什麼催眠自己的設鬧鐘法」、「+1啦！起床發現還有時間可以睡，就很爽。」

這位男網友文中貼出截圖，是他在手機裡的時鐘設定畫面，只見他設了3個鬧鐘，分別是凌晨4點、早上7點和7點10分，「有人也會這樣嗎？第一個鬧鐘設個超早ㄉ（的）」，笑說這樣醒來時就會覺得很爽，因為還可以睡3個小時，「不然一睜眼就要上班，煩！一天可以睡兩次，讚！」

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▲原PO的「兩段式鬧鐘法」吸引網友一陣討論。（圖／翻攝自Dcard）

原PO訂鬧鐘的方式引發熱論，就有人表示不解，「差太多……會更累吧」、「四點響，我醒來第一個想法應該是『X！只剩三小時可以睡』，更賭爛」、「反而會讓睡眠不足吧」、「睡眠被終止，對恢復精神的效果會大打折喔」、「我會緊張，想說沒時間好好睡，心臟跳更快睡不著。」

不過這種方法意外有不少同好，「+1啦！起床發現還有時間可以睡，就很爽」、「我也是欸！可以提早把充電中的手機拔掉，因為不想讓手機充太久」、「這不就我高中同學會幹的事嗎？當時還洋洋得意跟我說『爽～賺到好幾個小時～』」、「我也會，真的感覺超爽的」、「原來不是只有我會這樣。」