21歲警員遭撞腦死！遺體護送回分局…80警忍淚致敬：庭豪，任務結束一路好走

▲樹林派出所21歲員警楊庭豪遭撞腦死，80名警力今5日在分局外列隊，向庭豪敬禮。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市樹林分局21歲警員楊庭豪2日凌晨支援處理打架糾紛，途中遭17歲張姓無照騎士從側邊高速撞擊，送醫急救被判定腦死，家屬心碎簽下器捐同意書…亞東醫院4日表示，楊員將捐出「5器官3組織」，估計超過10人受惠；樹林警方5日上午11點出動重機及車隊，一路護送楊庭豪的遺體回其服務的單位接受同仁的送別，巡禮結束後移靈至板橋殯儀館。

警方5日上午出動車隊護送楊庭豪的遺體回服務單位接受送別，途中也重回事故現場招魂，而稍早80名警力也在分局外列隊，向庭豪敬禮，而不少同袍也同時紅了眼眶，並連喊了三次，「庭豪，任務結束一路好走」。此外，不少同袍在敬禮結束後，就忍不住難過，轉身拭淚，畫面令人相當不捨。

楊庭豪是警專36期畢業，為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為警察一直是他的志願。從警專畢業後，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務，10個月來受到警局長官與同事的愛戴…沒想到剛起步的「人民保母生涯」在2日遇上嚴重車禍！

儘管急救後一度恢復呼吸，但後來仍不幸腦死，家屬心碎同意器捐；亞東醫院表示，「我們昨天（3日）下午5點40進行第一次腦幹功能測試，晚上10點20進行第二次腦幹功能測試，我們很確定，楊員沒有腦幹功能」亞東醫院也提到，「目前我們計畫下午2點，會把他送到開刀房進行手術，捐贈心臟、肺臟、腎臟、肝臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。」

4日下午2點多，當楊庭豪從加護病房推出來時，其父母早已淚崩，分局長與同仁敬禮致意喊，「庭豪兄弟！謝謝你的大愛！」，而楊員的母親也忍不住淚崩，「你是媽咪的驕傲、你很勇敢、媽咪愛你」。