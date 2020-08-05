黎巴嫩世仇！以色列否認涉入貝魯特78死大爆炸　將提供人道主義救援

▲ 黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心附近港口倉庫4日發生大爆炸，造成多達78人死亡，4000人受傷，數字料將繼續攀升。曾多次與黎巴嫩爆發戰爭的以色列一度被指為爆炸主使者，但當局已經否認涉入，更準備向黎巴嫩提供人道主義救援。

以色列否認與這起爆炸案有關，國防部長甘茨（Benny Gantz）及外交部長艾希肯納齊（Gabi Ashkenazi）也發表書面聲明表示，已經透過國際安全與外交管道與黎巴嫩接觸，並提供醫療及人道主義援助。

作為黎巴嫩激進政黨真主黨（Hezbollah）主要支持者，什葉派伊朗將提供支持。伊朗在該地區的競爭對手、遜尼派大國沙烏地阿拉伯與包括美國、英國及法國在內的西方國家也表示，準備提供援助。

貝魯特早已受到經濟危機及新冠肺炎（COVID-19）重創，如今又發生數年來最嚴重的爆炸。《路透社》及當地媒體LBCI援引安全服務部門說法報導，爆炸起因是有人填補倉庫破洞時，在高溫下進行焊接工作，火花引爆另一間倉庫中超過2700噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。