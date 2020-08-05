71歲「短小翁」娶11位妻！最幼齒是22歲學生妹　坦言偷驗小孩DNA

▲（圖／翻攝自騰訊QQ，下同）

圖、文／CTWANT

越南河內有一名身材矮小、皮膚黝黑的71歲老翁，看似普通的他其實是一名超級富翁，平時與家人住在一棟豪華別墅裡，誇張的是，老翁至今一共娶了11位妻子，育有27個孩子，最年輕的一任甚至只有22歲，目前還在就學當中，老翁表示，未來還打算要繼續結婚。

綜合越媒報導，71歲的丘特主要是一名機械工程師，同時也是房地產公司董事，但只要是能賺錢的工作，他都願意去做，也因此丘特共有10部手機及20張SIM卡，以應付繁忙的工作量，不過這也為他賺進了大把財富，丘特把錢全都放進家中壁櫥裡，但他平常不會亂花錢，還免費提供糧食幫助需要的人。

讓人更感興趣的是丘特的11位妻子，被問及最愛哪一任時，他表示每位妻子都是平等的，她們也從不互相嫉妒，丘特甚至還表示，「如果有女人喜歡我，我仍然會結婚」。當被問及是否會懷疑孩子不是親生時，丘特則透露自己會偷偷去做DNA檢測，每次花費500萬越南盾（約新台幣6,341元）。

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