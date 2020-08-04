蘇震清囂張索賄簡訊曝光！　收千萬支票親承諾：SOGO案一定弄到底

圖、文／鏡週刊

前太平洋流通公司（簡稱太流）董事長李恆隆為搶回SOGO經營權，驚爆行賄各黨派立委，台北地檢署偵辦後，大動作聲押時代力量黨主席徐永明、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明及無黨籍立委趙正宇等10人，引起政壇大地震，連長期力挺蘇震清的叔叔蘇嘉全，也在8月2日法院召開羈押庭前一刻，辭去總統府祕書長一職，徐永明等人是否遭裁定羈押禁見，備受矚目，目前僅陳唐山及趙正宇分別獲50萬元與100萬元交保，檢方對趙獲保不服，已即時抗告。

▲前太流公司負責人李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄民進黨立委蘇震清（右）等5名朝野立委，訊後遭聲押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）



除了徐永明外，甫選上民進黨中常委的4連霸立委蘇震清，也被查出分別透過顧問公司總經理郭克銘及統領百貨總經理翁華利（李恆隆姊姊李秀峰的女婿），索賄2千萬及200萬元，詭異的是，蘇震清疑在檢調發動搜索前半個月就得知即將被約談，不但突然以匯款方式還款2千萬元給李恆隆，做足金流證明，連同他的辦公室主任余學洋也全都換新手機，不禁讓檢調懷疑有串證及滅證之嫌。

檢調掌握，蘇震清從2014年起，即指示余學洋邀集經濟部官員協調太流公司登記案，並且具函要求經濟部提出報告，同年底還找來時任行政院副祕書長的李四川及經濟部長鄧振中等人開協調會，李恆隆見蘇以具體行動力挺他，之後即交付6張面額均為50萬的支票給蘇作為答謝，蘇再交給徐姓牌友的友人及司機兌領。

2015年10月，李恆隆再透過廖國棟及陳唐山，請出時任立法院長的王金平主持太流案協調會，會議結束後，蘇震清還不斷替李恆隆說好話，讓李開心不已，事後還致電余學洋，大讚蘇震清表演的很好。

檢調查出，原來早在協調會前1個月，蘇即前往李的住家「信義之星」收取500萬元支票，連廖國棟的助理丁復華也收了300萬元現款。

同年11月，蘇震清與李恆隆二度在高檔的水戶日式料理店密會，蘇誇稱2016年總統大選若政黨輪替及綠委席次過半，新會期一開始就會要求經濟部撤銷太流公司登記，並開口索討1千萬元。

取款前，蘇的親信還囂張傳簡訊給李，要他匯款到人頭帳戶，事後李還跟蘇的人抱怨不要傳簡訊，不然無法保密。後來李恆隆帶著2張面額均為500萬元的支票到立法院，親手交給蘇，蘇則當面向李承諾，SOGO案「一定會弄到底，義不容辭」，新收的錢則用來償還積欠屏東某農會理事長的款項，過程全被檢調掌握。

只是蘇收錢後，SOGO經營權仍無進展，李有點生氣向蘇的親信抱怨，「這麼多錢不是借貸，要蘇再努力」這也證明給蘇的錢是賄款。



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