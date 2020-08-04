李恆隆曝徐永明「明的不收暗的才敢拿」　家搜出300萬！時力涉貪第1人

圖、文／鏡週刊

SOGO經營權爭奪戰驚爆跨黨派立委集體貪汙醜聞！檢調兵分65路搜索約談6名前、現任立委到案，時代力量黨魁徐永明住家還被搜出300萬元現鈔，總統府前祕書長蘇嘉全的立委姪子蘇震清則是涉嫌索賄2200萬元，金額最高。

▲前太流公司負責人李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄時代力量黨主席徐永明（中）等5名朝野立委，訊後遭聲押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）



檢方查出前太流負責人李恆隆為了搶回SOGO經營權，近年共砸下1.6億元打點各方，涉案10名立委、國會主任及白手套全遭檢方聲押，案情恐將隨著檢調深入追查持續擴大。

本刊掌握，檢調這回大動作聲押一名黨魁及多位現、前任立委，可說準備多時，全案早在2015年就接獲檢舉展開調查，經長期掛線監聽，原本偵辦的主軸，擺在前太流公司負責人李恆隆涉嫌行賄時任立委陳唐山及蘇震清，未料，李為了疏通更多位朝野立委，近年竟又加碼1.6億元打點廖國棟、陳超明、徐永明等人，一路向外擴大佈線追查，並從李擔任帳房的姊姊李秀峰辦公室扣得帳冊，才讓案情如滾雪球般越滾越大。

檢調聲押的10名被告，包含5名現任、卸任立委，其中，時代力量黨主席徐永明遭質疑收賄200萬元最令外界震驚，他被移送北檢複訊時，矢口否認涉弊，不過，檢調從他的住家搜出現金300萬元，加上之前蒐證發現，徐收受李恆隆約200萬元賄款，且就在李把錢交給白手套後不久，徐的辦公室主任林鈺傑便把100萬元現金存入黨中央帳戶，另100萬元則去向不明。

加上李恆隆在公司法修法公聽會前後，和友人聊到徐永明時說：「他暗的會收，明的不會收，我會找二個不相關的公司帳戶匯款給徐永明」，後來他還抱怨：「那個人講得很差，一場會議就要200萬元。」辦案人員因此懷疑徐收了李200萬元。

除此之外，檢調還從徐永明的手機過濾出一段關鍵對話，內容是趨勢民意調查公司總經理吳世昌（徐永明昔日在中正大學任教的學生）告訴徐，希望結合政界和學界的力量共同為SOGO案發聲，徐於是透過學界人脈，找來多位法學教授出席去年底舉行的公聽會，幫李恆隆贊聲，吳還提及有跟李要到一筆錢給徐，成為是否有對價的關鍵。

不過，徐永明對家中遭搜出300萬元現金及金流異常一事辯稱，接任時力黨主席後發現黨內資金缺口嚴重，於是在今年2月向一位金主募款500萬元，其中200萬元是政治獻金，已花在選務工作，剩下的300萬元則是借款，為了支應黨工薪水，他將其中的100萬元交給辦公室主任林鈺傑，匯入黨中央帳戶，並註明黨主席借款，幾天後黨部也歸還該筆款項，惟此說法能否說服辦案人員？仍有待時間證明。

學者出身的徐永明過去形象清新，擁有美國密西根大學政治學博士學歷，經常出現在各大政論節目評論時事，4年立委任內標榜清廉揭弊，每個會期都獲得公民監督國會聯盟評選為優秀立委，如今卻慘變時力涉貪第1人，已遭黨中央拔除黨主席職務。



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