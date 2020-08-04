知名女主播「10萬香水」叫李恆隆買單！　咬牙照付：就當交朋友

▲太流公司負責人李恆隆遭檢調監聽已久，檢調藉此查出趙正宇的案外案及某知名女主播額外向李報帳10萬香水錢。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

檢調偵辦立委集體收賄案，2日檢方聲押10名被告後，目前由台北地院逐一裁定中。本刊調查，檢調在長期的監聽、跟蹤過程中尚有其他重大發現，除了立委趙正宇、辦公室主任林家騏收受殯葬業者賄款的案外案之外，值得一提的是，檢調居然發現有媒體也拿太流公司李恆隆的錢，其中更有一位知名女主播拿李支付的50萬元去國外採訪，回來又持單據報銷一筆10萬元的香水錢，李雖不爽但也咬牙照付。

根據了解，李恆隆常跟親信抱怨替他處理媒體公關的郭克銘辦事不力，翁華利因此受到李的倚重，李交代翁，雖然郭克銘事後擺爛跑去美國，但仍希望翁能接手妥善處理媒體及立委的人脈。

李恆隆為處理SOGO案，起初是由翁華利找來郭克銘，希望借用郭克銘的經驗處理媒體和政治關係，但後來發現郭克銘根本無法掌握媒體高層，李只好動用自己的關係另闢管道找上某報副總藉此開拓該報更高層人脈。

有次李恆隆照常向翁華利抱怨郭無法好好處理媒體關係，還沒說完，翁卻突然問李，「那位女主播有一筆10萬元的請款怎麼處理？」李恆隆一開始聽不懂，並說「之前不是有一筆50萬元的專題費給了嗎？怎麼還會有10萬元的？」

原來除了該筆專題費50萬元之外，負責報導的該名女主播去新加坡採訪回來後，又另外拿一筆10萬元的香水費來請款，李恆隆思考後馬上指示，「沒關係，就給她請款」。隨後又指示翁華利要將自己的這些人脈好好掌握。

在檢調的監聽內容也聽到李恆隆抱怨指「某些立委沒到場也要收200（萬）」。並多次罵某立委「他媽的」，要不就是指拿錢立委「參與過程有夠爛」，顯現他對郭克銘和立委們都相當不滿。

但罵歸罵，李恆隆做為商場老手，還是跟翁說，這些人的要求都繼續兌現，並跟翁說就當花錢交朋友，只是給的時候要親自到場，讓對方知道是誰的人情。

翁華利聽完後則立刻表示忠心，認為郭克銘處理的事情，他未來也能接手，不須平白被郭賺取費用，而且事情又沒真正達成，和當初的承諾都有落差。

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