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新北「智駕電動巴士」啟動載客測試　首月開放團體預約搭乘

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▲ 新北智駕電動巴士啟動載客測試 首月開放團體預約搭乘。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北智駕電動巴士啟動載客測試，首月開放團體預約搭乘。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市是全國第一個將智駕電動巴士導入公共運輸系統載客接駁，經完成2個月無載客測試運行，3日起進入載客運行測試，首月開放大專院校相關科系、協會、民間企業、淡水區公所及淡水居民等團體預約搭乘，第二個月起則開放一般民眾搭乘，一起來體驗智慧交通為生活帶來的便捷與安全。

交通局長鍾鳴時表示，新北市智駕電動巴士測試路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，來回距離共1.2公里，更是國內第一個整合C-V2X （Cellular vehicle-to-everything）蜂巢式車間通訊、智駕電動巴士、路側感測器及雲端監控平台的公共運輸接駁服務。

鍾鳴時說，交通局於2020年4月24日起進行約2個月無載客測試，包括監控中心、智駕電動巴士及路側設備串接，以及智駕電動巴士的感測、定位與決策控制等系統整合機制、運行舒適性及感測器判讀穩定性；並依據班次路線進行驗證，同時整合避障、車道變換、緊急煞車、車道跟隨、公車靠站、辨識標誌標線號誌等情境演練。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，經2個月整合測試並經諮詢委員查驗通過，再確認營運流程後，今天起進行載客運行測試；黃莉雅說，首月開放大專院校相關科系、協會、民間企業、淡水區公所及淡水居民等團體預約搭乘，第二個月起則開放一般民眾搭乘，以蒐集各界意見和改善建議。

黃莉雅指出，智駕電動巴士載客測試運行時間為周二至周日自上午11點至晚上9點半，平均發車班距約20分鐘；也提醒民眾搭乘體驗智駕電動巴士需比照一般大眾運輸工具，上下車均需刷卡（但不扣款），試乘者並應全程戴口罩，廠商也會加強車廂內消毒，做好防疫工作，以確保乘車旅客的健康。

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