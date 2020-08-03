李登輝逝世　外交部：超過500位國際政要悼念

▲外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導



故前總統李登輝逝世。外交部表示，截至3日傍晚為止，持續接到來自我友邦與友好國家的元首、政要及各界人士的慰唁，共計有63個國家及國際組織，超過500名政要，以各種形式表達對李登輝的哀悼。

外交部指出，陸續接獲來自國際社會向我國表達誠摯悼念及對李登輝推動自由民主的推崇，截至3日傍晚為止，持續接到來自我友邦與友好國家的元首、政要及各界人士的慰唁，共計有63個國家及國際組織，超過500名政府首長、國會議員、政要、學者專家及各界友人，分別以節略、唁函、致電、當面致意，或在社群媒體、臉書、推特發文等不同方式，對李登輝的辭世公開表達哀悼與敬仰，其中包括：日本副首相麻生太郎、前首相森喜朗，以及岸信夫、古屋圭司等多位國會議員也於親赴我國駐日本代表處追思所致意。



外交部長吳釗燮3日上午特別與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）共同在台北賓館悼念李登輝。吳釗燮指出，李登輝建立台灣的民主制度，也徹底改變台灣的外交型態，外交部同仁心存感念；現在台灣在國際社會有越來越多朋友，這是因為各國與台灣共享民主、自由、人權理念。

▲吳釗燮與酈英傑前往台北賓館致哀，並接受聯訪。（圖／記者李毓康攝）

酈英傑對李登輝的逝世向台灣民眾致上誠摯哀悼，強調李登輝是自由的捍衛者，在台灣民主轉型過程中扮演關鍵角色，其勇氣和遠見將長遠為世人所懷念，李登輝更是台灣民主轉型的偉大英雄，台灣如今能成為民主燈塔，李登輝所推動的改革措施扮演關鍵性角色，美方將在台美共享民主價值的基礎上，持續強化臺美關係，以榮耀李登輝的政治遺產。

外交部表示，3日新增友邦領袖與政要致哀者另包括：馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua)、諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）及聖文森及格瑞那丁副總理兼外交部長史垂克（Sir Louis Straker）以各種不同方式向我國申致哀悼。

▲前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）。（圖／達志影像／美聯社）



至於友好國家及國際友人方面，另有丹麥前首相暨NATO前秘書長Anders Fogh Rasmussen、多明尼加前總統梅西亞（Hipólito Mejía)、美國前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、英國國會友臺小組共同主席Martin Vickers下議員、加拿大「加台國會友協會」會長Judy Sgro (Lib-ON)等多位加拿大的國會議員、馬爾他騎士團駐保加利亞大使烏蘇拉(Amb. Ursula Zuccoli)等人，分別以致函、推文、電郵及受訪等方式推崇李登輝的成就。

外交部強調，對於各國元首、部長、國會議員、政要、國際組織及友人表達的慰問申致由衷謝忱，我國將秉持李登輝的自由民主理念，承襲堅毅的精神，榮耀他留給人民的政治遺產，將台灣的民主發揚光大，撐起全球各地的自由、人權與和平。