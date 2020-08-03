北市水利處職工墜抽水站攔汙柵失蹤　警消搜救中副處長趕赴現場

▲台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水失蹤。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

颱風哈格比挾帶強風豪雨掃過台灣東北角，傍晚強度增強為中颱，全台3日下午降下滂沱大雨，午後大台北地區雨勢轉強，經濟部水利署針對台北市、新北市發布一級淹水警戒。台北市政府水利處齊姓職工3日下午前往北投下八仙抽水站進行攔汙柵清淤作業，但卻不慎落水失蹤可能遭機器捲入水道、現場水深3米且河水暴漲混濁，目前北市消防局派出潛水人員下水搜救。

▲台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水失蹤。（圖／記者黃彥傑攝）

北投警方證實，水利處齊姓職工中午到北投區承德路七段旁的下八仙抽水站，發現水質數據異常，遂進行「攔汙柵淤泥清除作業」卻不慎落水失蹤，中午抽水站進行例行的人員集合清點，卻發現水利處齊姓職工失蹤，他的公務車還停在抽水站旁邊，加上手機呈現關機無法聯絡上，抽水站人員趕緊打119報警請求救援。

▲台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水失蹤。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市消防局、北投警分局長安派出所皆已派員到場協尋。針對落水原因，警方表示，目前僅知該人員是在施工進行攔汙柵清淤過程中摔落，目前無法判斷齊姓職工是被抽水站大型攔汙柵捲入，還是墜落到攔汙柵下方河道，目前警消及水下搜救人員正努力尋找，台北市政府水利處副處長也趕赴下八仙收水站了解搜救進度。

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