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阿伯趕回家看醫生　她好心「送車票」轉頭驚見心碎畫面：被騙了！

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿伯向櫃檯人員辦理退票。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

好心幫助他人，卻發現是一場騙局，一名女網友2日在台北轉運站遇到一名阿伯。阿伯向她表示，要趕回去台南掛號，於是她便把手上的票跟阿伯交換。沒想到阿伯又把換來的票跟另一名男乘客交換，最後拿去櫃檯退款，她才發現一切都是騙局，直呼「心裡感覺很受傷」。

原PO在「爆廢公社」發文，於2日下午2時40分在台北轉運站買了一張回台南的票，一名阿伯走向前來，她以為對方是要詢問售票機如何操作，「下一刻他拿出一疊紙，看起來像是掛號單，但沒有仔細看清楚，「說什麼女兒，什麼趕著要回台南掛號」。原PO也沒有聽清楚，但她把手上的票給阿伯，自己又重新買了一張票。

請繼續往下閱讀...

原PO看到阿伯排在15時準備上車的隊伍中，心想「還好他有趕上」。沒想到下秒阿伯離開隊伍，車子就這樣開走，「過了幾分鐘看阿伯走去櫃檯，拿著提款卡和車票不知道說了什麼，我坐著看那一幕沒有上去詢問，就怕錯怪了阿伯」。沒多久後，阿伯與一名男路人搭話，兩人就一起走向櫃台。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女網友好心幫助阿伯，沒想到是場騙局。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

上車前原PO向那名路人詢問阿伯說了什麼，路人向她表示，「他說他的票過時間了，櫃檯不讓他退票，所以用跟我換票的方式，讓他可以順利退款」。原PO後來向路人及櫃檯說明事情的真相，表示那張票是自己給阿伯的，「我跟櫃檯說沒事，只是提醒他我們都被騙了，我沒有想要討回那幾百塊，可是我心裡感覺很受傷，也提醒大家注意」。

網友看完之後，在底下留言表示，「阿伯你賺了幾百塊，但是卻損失了無價的愛心」、「就是有這種利用別人愛心的垃圾」、「愛心被濫用」、「難怪大家越來越冷漠」、「我也曾經被『台灣最美的風情』騙過」、「幫人我寧願救動物」、「利用別人的愛心來行騙，真的很過份」。

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