網酸柯文哲PO李登輝病容照　陳佩琪「換照」護夫：偏頗留言已到幻覺等級

▲柯文哲緬懷前總統李登輝，30日在臉書PO出兩人合照，引發網友氣憤。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



實習記者李佩弦／台北報導

前總統李登輝7月30日病逝，台北市長柯文哲於第一時間發文表示悼念，並附上一張兩人的合照，不料卻遭網友批評柯文哲故意PO出李登輝生病的倦容，毫不尊重。對此，柯文哲夫人陳佩琪也發文反擊，「這些奇異幻想文，用低端的酸言酸語羞辱人，已經到了醫學上的幻覺等級」。

李登輝30日辭世當天，柯文哲便在臉書上緬懷李登輝為台灣歷史的貢獻，表示「李登輝雖然已經離我們而去，但是李登輝留下的精神，將會繼續接棒傳承」，並貼上一張李登輝穿著睡袍，坐在輪椅上緊牽著柯文哲的手，面容卻無精打采的照片，相比站在一旁的柯文哲，讓不少網友批，「可以尊重一下李登輝，不要放這張他很憔悴的照片嗎？」、「生前不想見你被你蹭，結果過世還要被你消費」、「沒看過這麼不尊重逝者的『致敬』照片」。

對於網友留言批評猛蓋樓，陳佩琪2日也在臉書發文護夫，她表示，一張緬懷李登輝、兩人握手的相片，竟也被拿來說嘴，看到這種報導，實在驚訝到無言，竟可作出如此離譜的聯想！隔不到幾個小時後，又說，「網友的這些偏頗留言已經到醫學上的『幻覺等級』，他們言語偏頗，用低端的酸言酸語羞辱別人」。

陳佩琪表示，她沒有生氣，也不會去告人，只是看到一些酸言酸語，恰巧有空就會手癢回個幾句。

另外，陳佩琪也在貼文中分享另一張與李登輝的合照，照片中可看出，李登輝似乎緊牽著柯文哲的手，並露出淺淺的一抹微笑，與一旁的柯文哲、陳佩琪緊靠著，網友也在貼文中回覆，「這篇構圖就很讚」、「看得出來他們私交應該頗深，手握得很緊」。

最後，陳佩琪還表示，要判斷網民什麼是合理的評論，什麼是hallucination（幻覺）出來的幻想文，想清楚了再寫成新聞吧，不要任何網友對你們不喜歡的人的惡意的、 無理頭的評論，都要把它拿來寫成篇文章吧！

▼陳佩琪2日於貼文中PO出，與前總統李登輝的合照。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）



