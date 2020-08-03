8月新制懶人包！　一次看懂租金補貼門檻降低、台鐵28天前可訂票

▲新制上路，民眾要顧好荷包。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT



時序進入8月，有許多新制上路，如租金補貼、台鐵訂票新規定、西門捷運廣場禁菸區、含雷尼替丁的胃藥全面禁售以及青年創業貸款3策略；民眾得看清楚，守護好自己的荷包。

1.租金補貼

營建署29日宣布，今年度租金補貼將在8月4日至31日開放申請，補貼項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，計畫戶數共有12.6萬戶。為鼓勵民眾線上申請，提供1000份面額200元超商禮券，讓線上申辦的民眾抽獎。

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因政府資源有限，有名額限制，採評點制度，符合資格條件者須按評點分數排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。營建署表示，因應鼓勵婚育政策，今年再提高相關評點項目權重，例如：育有2名以下未成年子女家庭，每名子女加5分，3名以上未成年子女家庭，第3人起，每人加10分。

►內政部營建署住宅補貼申請網址

2.台鐵訂票新規

台鐵表示，自今年8月5日零時起，開放預售28天乘車票（不含訂票日，8月5日開放預訂至9月2日乘車票，依此類推），未來旅客可於乘車日前4周開始訂票，（例如：8月10日周一開放預訂9月7日周一乘車票），每逢周五可多預訂2天至4周後周五、六、日之乘車票（例如：8月14日開放預訂9月11日周五、9月12日周六及9月13日周日乘車票）

另外，「花東常態實名制」車票調整為開放訂票日起前3日提供符合資格旅客優先訂票；「連假加班實名制」車票調整為開放訂票日起至乘車前3日提供符合資格旅客優先訂票。

►相關資訊請參閱臺鐵局官網

▲（圖／報系資料照）

3.含雷尼替丁之36款胃藥停售

食藥署日前監測國際藥物安全訊息時，發現胃藥常見成分「雷尼替丁」（ranitidine）的原料藥，含有具動物致癌性的「N-亞硝基二甲胺（N-Nitrosodimethylamine， NDMA）」成分。為確保民眾用藥安全食藥署公告，自8月1日起暫停於國內供應、銷售或使用含ranitidine成分藥品。



▲（圖／食藥署網站）

4.西門捷運廣場禁菸區

台北市環保局與衛生局攜手推動北市禁菸場域，萬華區西門捷運廣場自今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依據菸害防制法處2000元至10000元罰鍰，另亂丟煙蒂則依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。台北市環保局呼籲民眾務必配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，以免受罰。

5.青年創業貸款

行政院規劃600億青年創業優惠貸款，由經濟部、文化部及農委會合作辦理，協助新創、微創、文創及農創業者取得營運資金，其中新創、微創優惠貸款8月1日開辦。

經濟部修正「青年創業及啟動金貸款要點」，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人需年滿20至45歲，並於3年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少二十小時或取得二學分證明；貸款額度開辦費用最高200萬元、週轉性支出最高400萬元、資本性支出最高1,200萬元；本項貸款利率以中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息(目前為1.42%)；保證條件為準備金及開辦費用最低9成、最高9.5成，週轉性及資本性支出最低8成、最高9成。

►經濟部網站

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