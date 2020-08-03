▲ 輕颱哈格比襲台！瑞芳警、海巡勸離民眾離開海邊，不聽勸阻最高罰25萬。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

輕度颱風「哈格比」來襲，中央氣象局已於2日上午5時30分發布海上颱風警報，目前新北、基隆市政府已發布禁（限）制公告，新北市瑞芳警分局與海巡署北部分署第二岸巡隊為維護民眾生命財產安全，針對北海岸、東北角沿岸地區展開勸離勤務。

第二岸巡隊指出，新北、基隆市府發布禁（限）制公告後，海巡將針對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，防止民眾進入，並與相關單位加強巡邏與聯合勸離勤務，同時呼籲民眾於颱風期間避免外出觀浪，並在家做好防颱措施。

岸巡隊呼籲，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若民眾於港區或岸際發現危難情事，可撥打「118」海巡免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往協助。

瑞芳警分局表示，近期天氣炎熱，許多民眾會到海濱等水域進行活動，但目前已發布海上警報，請民眾務必配合，並在家中做好防颱準備，以免發生危險，已於管制區域內勸導海邊釣魚、觀浪、戲水民眾立即離開，不聽勸阻者，將依災害防治法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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